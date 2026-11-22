《第63屆金馬獎頒獎典禮》今晚（11/22）於臺北流行音樂中心正式舉行。本屆匯聚來自各地的優秀華語電影作品，由《狂忘警探》入圍11項、《女孩》入圍10項領跑，《雙囍》與《善男信女》則各獲9項提名，競爭相當激烈。《香港01》會為大家全程作即時報道各個獎項花落誰家。

柯煒林擔任今屆金馬獎主持，更特別為香港演打氣︰「香港隊，加油！」，更唱出陳奕迅的《今天等我來》作為揭幕。（金馬直播截圖）

金馬獎2026｜柯煒林唱陳奕迅《今天等我來》 擠出酒粒向舒淇示愛

金馬獎2026紅地氈｜AK江𤒹生人氣爆燈 粉絲早一晚霸位︰非常感謝

18:55 最佳剪輯由《雙囍》的陳俊宏奪得。

最佳剪輯由《雙囍》的陳俊宏套得。（金馬直播截圖）

18:59 最佳劇情短片由《三隻小豬》的仲錦妮奪得。

《三隻小豬》導演仲錦妮未有到來，由劇組人員代領。（金馬直播截圖）

19:05 最佳音效由《狂忘警探》的杜均堂、杜篤之奪得。

杜篤之表示今次得獎最開心，因為身邊是其子︰「終於有一個傳承，非常高興。」（金馬直播截圖）

19:07 最佳視覺效果由《功夫》的嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉奪得。

最佳視覺效果由《功夫》的嚴振欽、陳晏平、曾懷儒、曾彥偉奪得。（金馬直播截圖）

19:20 最佳新演員，由《沙央》的Nandagopall MOHAN奪得。

Nandagopall MOHAN憑《沙央》奪得最佳新演員。（金馬直播截圖）

19:27 最佳動作設計由《功夫》的張材旭、金敬友奪得。

張材旭與金敬友都表示，今次是他們入行以來，得到最大的一個獎項，心情非常激動。 （金馬直播截圖）

19:34 最佳改編劇本由《滄海琴聲》的韓蘊光、施涵奪得。

最佳改編劇本由金上台領獎。（金馬直播截圖）

19:38 最佳動畫短片由《滄海琴聲》奪得。

田啟文及余香凝負責頒發最佳動畫短片，更特別用配音聲去頒發，配合獎項特色。（金馬直播截圖）

《滄海琴聲》的團隊再次上台。（金馬直播截圖）

19:42 最佳劇情短片由《深水區》奪得。

《深水區》導演張樸真上台接受獎項。（金馬直播截圖）

19:58 最佳男配角由《我們不是甚麼》AK江𤒹生奪得。AK先多謝導演及所有製作單位，而爸爸媽媽亦在場。「爸媽我拿獎喇！」最後就特別自己的粉絲︰「謝謝所有過來支持我的粉媽，謝謝你們從我甚麼都不是時便喜歡我，看上我。你們可以現在很驕傲跟其他人說︰『是你們先看到我的！』」最後更多謝自己︰「12年前去韓國當訓練生，雖然最後未有出道，而夢想只有一步之遙，在香港當演唱會舞蹈員，我從舞台最後方一步一步終於走到上來，謝謝金馬獎。」

20:00 最佳原著劇本由楊兩全《善男信女》奪得。