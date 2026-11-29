人稱「大哥大」的洪金寶，在華語動作電影史上地位舉足輕重。自小已是「街頭小霸王」的他，機緣巧合下拜入京劇大師于占元師父門下學藝，既練得一身紮實功夫，野性愛生事的個性亦被師父馴服。踏入電影圈，由龍虎武師做起，憑過人的膽識與拼勁，一步步晉升為武術指導、導演，更開創動作喜劇潮流。近年這位影壇傳奇人物，慢慢退下火線。由片場轉戰到街市市場，由跟洪家班兄弟一齊拼搏，到陪太太兒孫享天倫之樂。今集《由零說起》，好高興邀請到大



哥大洪金寶，為大家娓娓道來昔日故事。



今集《由零說起》，有大哥大洪金寶。（蕭堃桁、王海圖 攝）

洪金寶兒時被叫「三毛」，他指是上海人常用的乳名︰「無理由是因為我一出世便有三條毛嘛？」（網上圖片）

街頭小霸王被馴服 挨打七年感激嚴師

乳名「三毛」的洪金寶，童年是個不折不扣的「街頭小霸王」，終日在街上遊蕩打架。一次偶然機會，外公帶他到于占元開辦的中國戲劇研究學院一趟，看見一班小孩整天在翻筋斗，覺得好有趣，便要求外公安排自己入學。誰知一入校門，才是「噩夢」的開始。

洪金寶︰「我去了學校一個禮拜，就叫我外公快點帶我回去！」洪金寶笑言，當時已經簽下六年學藝、一年幫師，共七年的賣身契，想走也走不掉。在學校的日子，除了苦練基本功，最難忘便是無休止的體罰。「那時候覺得師父好殘忍、好虐待。」在眾多師兄弟中，元華、元武長年佔據被師父打的頭一、兩位，洪金寶已算是少的一員，後來更因資歷成為大師兄，肩負起監督師弟練功的重任︰「他們做不好就打我嘛！」

洪金寶在電影《七小福》，飾演自己師父于占元。（《七小福》劇照）

洪金寶後來拍攝《七人樂隊》其中一個章節，也是以自己兒時練功的日常作為故事。（《七人樂隊》劇照）

童年受盡師父嚴苛教導，對一個小朋友而言，雖未敢反抗，但總有怨恨之心。「我曾經想過，長大後便返來砌你！」但當自己踏出社會工作後，從師父所學所教的東西，漸取得成就，方發現那段刻苦日子是必須，更體會到師父的苦心與偉大。「師父從大陸過來香港辦學校，沒有收過任何一個小孩的錢，供書教學，包吃包住，而且和我們一起睡在地上，只不過他多一張床褥。看他這樣和我們一起熬出來，我覺得他真的很偉大。」而當大家名成利就，回去探師父時，他已變成慈祥和藹老人，添一分溫暖。

師父于占元當年未有收所有小朋友學費，但包吃包住，只是滿師後要替師父至少表演一年作報答。（影片截圖）

洪金寶在于占元師父身上，學會受用一生的功夫，回想當日師父的無私奉獻，更覺偉大。（蕭堃桁、王海圖 攝）

睇漫畫激發武指靈感 創新常被冷眼︰個個對眼都有問題

隨著京劇式微，洪金寶在世叔伯引薦下轉投電影圈，由最基層的龍虎武師做起。面對危險鏡頭，他永遠衝在最前線，試過斷手、斷腳也在所不惜。與京劇講求傳統次序不同，電影講求新鮮與刺激，這正正激發了洪金寶的創作天分，更特別從漫畫書尋找靈感。「我會買漫畫書來看，研究裡面畫的動作，想著中間怎樣加插招式去接下一招。」縱使繪畫者冇武術基礎，但這些天馬行空的畫面，正好刺激自己的腦袋，真正跳出框框的思維。

用心參與，用心創作是有眼見，在導演黃楓賞識與力推下，洪金寶獲得首次做導演機會，執導《三德和尚與舂米六》。當時市場充斥國語片，但洪金寶看準粵語市場，首部執導作提出改用粵語拍攝，在不被看好之下打出新市場。另外，在籌拍靈幻鬼片《鬼打鬼》時，外界亦是冷眼旁觀。最終亦是拍出新類型的驚慄喜劇，大行其道。

在籌拍靈幻鬼片《鬼打鬼》時，外界亦是冷眼旁觀。最終亦是拍出新類型的驚慄喜劇，大行其道。（《鬼打鬼》影片截圖）

洪金寶在影圈做過不少崗位，他笑言不是自己特別叻，只是自己從來沒有恐懼感。「總之你覺得自己是對的，你就去做！」（蕭堃桁、王海圖 攝）

面對質疑，洪金寶憑著過人膽識勇往直前：「我唯一好處就是沒有恐懼感，有自己想法我就去拍！總之你覺得自己是對的，你就去做，幸好你們個個對眼都有問題！」結果他不僅票房大賣，更成功開創了香港動作喜劇的潮流。面對演戲，他一樣是勇字行頭，冇人當主角便自己上陣，更無懼市場期望，拍下自己毫無動作場面，飾演智障哥哥的《龍的心》，結果一樣票房大賣，更先後憑《提防小手》及《七小福》，兩度奪得香港電影金像獎最佳男主角，成為能打又能演的影壇傳奇。

洪金寶前年在《第四十二香港電影金像獎》上，獲頒終身成就獎，以表揚他在影壇的貢獻。（資料圖片）

親解三大江湖傳聞 大哥大稱呼源自「大茶壺」

在電影圈打滾數十年，關於洪金寶的江湖傳聞多不勝數，在訪問中，他亦大方逐一拆解，最多人談論是「大哥大」這稱號，是源自他是娛圈中，第一個使用手提電話的人。關於這回事，洪金寶直認不諱，更生動地形容那部當年價值3萬多元的「古董」：「它比後來的『大茶壺』更大，似現在的汽車電池，亦像打仗用的通訊設施。上山拍戲要找人揹著，有地方插電就可以用。」他笑言最笨是當年沒有將它保留下來，否則現在拿來當裝飾品也不錯。

全球第一代的無線電話，外形似軍用通訊設備，約40年前價值3萬元。洪金寶便是圈中第一個用這種無線電話的人。（網上圖片）

後來的「大茶壺」又稱大哥哥，便引伸到洪金寶身上。（影片截圖）

年輕時沉迷賭博 輸到班救兵都遭殃

大哥大坦承年輕時確實爛賭，「不止磨爛蓆，床都磨爛。」每次去澳門都必進賭場，試過輸到班救兵，但救兵來到都遭殃，要再班救兵。又試過輸到只剩幾元，都要玩「揼波拿」（註︰一種源自意大利的獎券遊戲Tombola，跟Bingo類似），都輸掉。然而，當他獲得人生第一個做導演的機會，要前往澳門拍攝《三德和尚與舂米六》時，他就下定決心︰「我跟自己說一定不能去賭場玩。」自此他展現驚人意志力，徹底戒賭，專注事業。

洪金寶得到第一次執導的機會，縱使電影去到澳門拍攝，他也跟自己許下諾言，不再入賭場半步，專心拍好部電影。（《三德和尚與舂米六》海報）

黃霑醉酒冒犯成龍 大哥大出手擺平

談及眾多傳聞，最令人感興趣是已故才子黃霑，曾在亞洲電視節目《三個光頭佬》中，憶述自己當年不知因何事討厭成龍，一次喝醉酒在街上，跟成龍及洪金寶等人相遇，神推鬼拱下突然做出冒犯成龍的事，竟然在他面前小解。這刻成龍氣上心頭正想動手之際，洪金寶及時上前阻止，因此黃霑會稱大哥大為救命恩人。

已故才子黃霑，曾在亞洲電視節目《三個光頭佬》中，憶述自己當年酒後冒犯成龍一事。（影片截圖）

已故才子黃霑，曾在亞洲電視節目《三個光頭佬》中，憶述自己當年酒後冒犯成龍一事。（影片截圖）

對於這段陳年往事，洪金寶都一笑置之，指當時黃霑確實喝醉了，「自己只是上前幫忙擋住人群解圍。」對於霑叔稱這次鬧事差點令他沒命，大哥大也輕描淡寫地說︰「我印象都很模糊了，只當它小事一樁，無所謂，大家都是熟人。」盡顯江湖兒女的豪邁及量度。而事後，黃霑都有親自向成龍叩三個響頭道歉，而成龍亦大人有大量冇放在心，更成為好友。