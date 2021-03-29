廖啟智逝世｜林超賢難忘《綫人》一幕集三種情緒︰邊呆邊哭邊笑

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-29 00:54

資深演員廖啟智，3月28日晚上8時32分，因胃癌離世，終年66歲。智叔於1981年開始拍攝電影，至今共演過88部作品，分別憑《籠民》及《証人》於1993年及2009年奪得香港電影金像獎最佳男配角。其中《証人》導演林超賢得悉智叔離世消息，連夜出文回想跟智叔合作點滴，其中提到拍攝《綫人》結局一幕，其演技的逼人更震懾全場。

《綫人》最後一幕，邊呆邊哭邊笑的演出，令現場所有人都臣服了。（《綫人》劇照）

不少人以為《証人》是林超賢跟智叔首次合作，林導在貼文提到其實二人合作已接近二十年了，由港台節目到電影，合作無間。有戲開必預智叔份兒，就因為一個理由︰專業。然後他講到拍攝《綫人》時的點滴。

林超賢跟智叔合作無間，《証人》更令他奪得最佳男配角。（資料圖片）

「拍攝《綫人》的時候，智叔飾演一位被仇家斬至精神失常的綫人。最後一場，拍他到廟街歌廳看歌女唱歌，因為他精神失常，他聽著聽著，會誤當那歌女就是前妻。」拍攝那場戲前，大家都預期智叔會哭著去演，亦知他要培養情緒，所以全日大家都沒打擾，而智叔埋位前亦自己坐於一角，不太跟人溝通。

「直至拍攝的一刻，智叔的演出令我們全場都呆住了。他是哭著演，但其實是邊呆邊哭邊笑，三個情緒打亂來做，笑時溫馨、哭時悲愴、呆時孤寂，一個鏡頭直落，一首《每當變幻時》的時間，一次過反覆互演三個情緒，每個情緒都入木三分。我們看著mon，拜服了。」更厲害是，智叔完成這個鏡頭之後，整個人都變得輕鬆了，再次跟大家有講有笑。

「我問他，為什麼會想到這樣演？他說，就在拍攝前一晚，他臨睡前看到一個電視節目，是一部記錄片，介紹文革時被批鬥至精神失常的人今天的狀況，其中一位，就是那樣邊呆邊哭邊笑。他說看的時候，覺得可以參考這個人去演，但參考還參考，能不能演得出那份味道，他不肯定，但他決定試這個方向。當然最後他演得到，而且震攝全場的演員與工作人員。要演出這種情緒戲，一定要動用自己內心最深的傷痛，不介意把心底裡的最痛最痛拿出來演一場戲，這就是專業。智叔就是這樣的一位演員。

智叔，我們會很懷念你的，請安息吧。」