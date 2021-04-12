【BAFTA】趙婷《浪跡天地》4獎成大贏家　尹汝貞獲女配串爆英國人

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-12 13:45

有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（British Academy Film Awards）剛公布了完整得獎結果，由中國女導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland）奪得4大獎項，成為大贏家。

由中國女導演趙婷執導的《浪跡天地》奪得4大獎項，而戲中女主角法蘭絲麥杜曼成為今屆BAFTA影后。（IMDb 圖片）

由中國女導演趙婷執導的《浪跡天地》成為第74屆英國電影學院獎的大贏家，合共取得最佳電影、最佳導演、最佳女主角及最佳攝影等4大獎項。至於最佳男主角方面，英國資深影星安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《爸爸可否不要老》（The Father）力壓已故「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）奪得。

83歲的安東尼鶴健士憑《爸爸可否不要老》成為今屆BAFTA影帝。（《爸爸可否不要老》劇照）

至於最佳男、女配角方面，在沒有懸念的情況下，前者由《Judas and the Black Messiah》的英國黑人男星Daniel Kaluuya奪得；而後者則由《農情家園》（Minari）南韓資深女星尹汝貞奪得。她在致詞時幽默地表示：「能被公認『勢利』的英國人認可，真的特別有意義。」引來一片笑聲和掌聲。然而當時頒獎禮的主持人Edith Bowman及Dermot O'Leary當下都不知如何回應，也有當地的傳媒稱，尹汝貞的言論是「殘酷卻誠實」。

南韓資深女星尹汝貞憑《農情家園》成為今屆BAFTA最佳女配角。（網上擷圖）

第74屆英國電影學院獎其他賽果

最佳原創劇本：《超犀女王》

最佳改編劇本：《爸爸可否不要老》

最佳選角導演：《Rocks》

最佳攝影：《浪跡天地》

最佳服裝設計：《藍調天后》

最佳剪接：《靜寂的鼓手》

最佳最佳化妝與髮型設計：《藍調天后》

最佳原創配樂：《靈魂奇遇記》

最佳美術設計：《曼克》

最佳聲音效果：《靜寂的鼓手》

最佳視覺特效：《TENET天能》

最佳動畫：《靈魂奇遇記》

最佳紀錄片：《My Octopus Teacher》

最佳外語片：《醉美的一課》

最佳動畫短片：《The Owl and The Pussycat》

最佳短片：《The Present》

最佳英國電影：《超犀女王》

傑出英國編劇、導演、製作人處女作：《異國陰宅》

新星獎：Bukky Bakray

BAFTA終身成就獎：李安

英國傑出貢獻獎：Noel Clarke