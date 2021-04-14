《超犀女王》執屍行頭慘遇仇家　女王設局生擒好色男

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-14 16:00

電影《超犀女王》（Promising Young Woman），由「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）監製，而憑《色辱》（Shame）、《少女失樂園》（An Education）候選金像影后的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan），今次表演亦脫胎換骨，用復仇女王身份，向一眾「執屍男」報仇。電影更角逐本屆奧斯卡包括最佳影片、導演、女主角、原著劇本等 項大奬，電影將於4月22日香港上畫。

嘉莉慕萊根飾演色誘好色男士，令唔少人中伏。（《超犀女王》劇照）

故事講擁有一把爆炸金髮的Cassie（嘉莉慕萊根 飾），日間循規蹈矩，表面乖巧伶俐，但一到夜深便判若兩人，潛入酒吧扮醉等被「執屍」。天下好色男人何其多，不負所望一直遇上「好男人」主動送她回家，更加如劇本一樣，「好男人」都對她起色心，懵然不知自己墮進這個「超犀女王」獵物圈套，而一眾男人紛紛變成「家法」的犧牲品。

有這計劃，因為Cassie的女友人，受過執屍之痛，於是想起這個復仇計劃。雖然過程得到滿足感，但並不能撫平Cassie無底心魔和胃口。直至重遇當年大學同學Ryan並愛上對方後，才逐漸願意「妥協」，卻與此同時更清晰、更赤裸裸地勾起過去的創傷歷史。Cassie 決定展開激到極致的憤恨復仇大計！呢位「執屍判官」，最後可以去到幾盡？