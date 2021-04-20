《複製人徐福》孔劉獲稱全韓最Fit藝人　演病態角色花足4個月減磅

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-20 20:00

集兩大韓國男神的科幻電影《複製人徐福》，終於在香港上畫，票房報捷。朴寶劍在戲中飾演擁有永生的複製人，而孔劉就是一名垂死的前情報局特工，任務是要護送複製人。向來出名美肌的孔劉，為演出那份患絕症的病態，開拍前4個月特意去減磅，對於一個肌肉男而言，此舉相當痛苦。而早前其健身教練更大爆孔劉愛健身程度達沉迷，可以日操3小時，有時更一日操兩次，難怪健身教練笑稱見他多過見媽媽。

減磅4個月後，孔劉的確消瘦不少。(《複製人徐福》劇照)

面形亦瘦了不少。(《複製人徐福》劇照)

由模特兒晉身演員的孔劉，除了有演技，高䠷而健碩的身形更是其標記，有御用星級教練之稱，兼是孔劉好友的尹泰錫，都曾點名大讚孔劉是「全韓最fit演員」。身體從不騙人，要做達到這效果就要靠自己努力。尹提到當孔劉沒工開時，會堅持每日到健身室報到一次，如角色需要大隻一點，更會一日來兩次，而且每次都至少做3小時，難怪教練笑言：「我們是比媽媽更常見面的關係。」

孔劉教練早前拍片公開他跟孔劉的健身麩事，這張相震驚了全韓。（FB/@idolissue）

除了運動，飲食都是另一關鍵，不過孔劉在這方面都嚴格遵守，從不需要教練擔心，他甚至要求自己去到選手級的飲食管理餐單，只吃雞胸肉和蕃薯。閒來會親自下廚，盡量少用調味料，以烤或蒸的方法煮食，貫徹健康生活。高度的執行力，令教練偶然都會叫他放鬆一次，可以盡情地吃喝一天。不過教練尹泰錫就踢爆他一件趣事。「有次我鼓勵他放一天假，盡情吃想吃的東西，殊不知當日收到他的來電，問喝一杯啤酒可以嗎？」雖然孔劉獲准喝啤酒，但他最後只點了一杯500cc的，還要逐點逐點慢慢地喝，被教練大讚非常可愛。

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雖然孔劉對飲食有嚴格管理，但原來有一禁忌美食，他最抗拒不來，除非不吃，一吃就要獨佔不可跟人分享，這就是即食麵。他曾在訪問中提到，絕不會分吃別人的即食麵。「我太了解這個心情，所以我一泡麵就會問大家要不要吃，不要待我煮好才說要吃一口，我會連一湯匙都不分給你吃。」