傳《飛隼與寒冬戰士》拍第二季　艾美獎不報「迷你劇集」有玄機

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-04-22 15:00

隨著Marvel美劇《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）即將進入尾聲，不少粉絲最關心的莫過於還會不會推出第二季。事實上，此劇從宣布開發起就以「迷你劇集」為定位，不過Marvel在今年度艾美獎的報獎策略中，卻似乎透露出有意發展多季的打算。

《飛隼與寒冬戰士》製片人Nate Moore日前在《Indiewire》訪談中，表示他們會為劇集報名今年度艾美獎的「戲劇類劇集」（Drama Series），與外界預期會報在「有限劇集」（Limited Series，即俗稱的迷你劇集）的結果有所不同。

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Nate Moore表示Marvel大概是在劇集首播之際，做出了這個決定，但其實早在製作過程中，就有想過這個可能性，所以不是因為看到成品，而是認為劇集和Marvel典型之作不大一樣，更有戲劇性的感覺：「由於這是我們首次涉足電視領域，即使它是在Disney+播出，我們還是認為更改類別會較符合劇集想闡述的精神。」

儘管Nate Moore表示Marvel一直希望有推出多季的可能性，但他沒有證實《飛隼與寒冬戰士》正朝著第二季發展。

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Nate Moore說道：「我們絕對有討論過這些想法，因為我們一直在想事情的發展方向，但坦白說，在冠狀病毒病大流行的狀況下，我們只想順利拍完，然後確保它可以及時趕上時程表。希望在本季結束時，你會看到我們有望講述下一季故事的可能性。」

至於《溫黛與幻視》（WandaVision）的部分，Marvel將為它報名在「有限劇集」類別。

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今年度艾美獎的「有限劇集」類別截至目前為止，已形成了競爭激烈的局面，包括金球獎得主《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）、《The Undoing》、《Small Axe》、《催命嬌娃》（I May Destroy You）、《冰血暴》（Fargo）、《The Good Lord Bird》、《Your Honor》等。

不僅如此，還會再加上今年在美首播的《東城奇案》（Mare of Easttown）、《It’s a Sin》、《The Girlfriend Experience》第三季、《The Underground Railroad》、《Halston》及《WandaVision》等劇，讓局勢更添變化。

而在「戲劇類劇集」中，由於去年入圍的多部劇集已完結，讓更多無法擠進提名大門的回歸劇集與新秀有了不少機會。

此外，提到演員報名，Nate Moore透露他們還沒決定報名的類別，例如《飛隼與寒冬戰士》的安東尼麥奇（Anthony Mackie）和施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）是否皆報名為男主角，或是以一主角、一配角的策略報名。

最後談到未來要上線的Marvel劇集，是否會依照多季數的模式推出時，Nate Moore指出六月要首播的《洛基》（Loki），更以「這大概也不是什麼秘密了」一句來回應劇集有第二季的傳聞。他認為《洛基》中許多充滿著惡趣味、很酷的故事線非一次性的，得以多季的方式推出，並稱讚主演湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）的傑出表現。

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《飛隼與寒冬戰士》首季最終集將於美國時間23日播出；《洛基》將於6月11日上線。

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