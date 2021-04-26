奧斯卡即時更新｜《浪跡天地》趙婷封最佳導演　《少年的你》失獎

撰文：陳穎思
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《第93屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行，《香港01》為大家即時更新賽果！
Pixar《靈魂奇遇記》大熱奪最佳動畫。
09:26 《靈魂奇遇記》封最佳動畫
09:22 《無論如何我愛你》奪最佳動畫短片
09:13 《Two Distant Strangers》封最佳實景短片
09:09 《寂靜的鼓手》奪最佳音效
趙婷憑《浪跡天地》成為首位華人女性奪奧斯卡最佳導演。
09:00 趙婷憑《浪跡天地》奪最佳導演，成為首位華人女導演嬴得這個獎項
《藍調天后》連奪最佳服裝設計及最佳化妝及髮型設計
08:47 《藍調天后》奪最佳服裝設計
08:42 《藍調天后》奪最佳化妝及髮型設計
Daniel Kaluuya奪最佳男配角。
08:29 Daniel Kaluuya憑《Judas And The Black Messiah》奪最佳男配角
《醉美的一課》奪最佳國際影片。
08:20 丹麥電影《醉美的一課》擊敗香港代表《少年的你》等奪最佳國際影片
曾國祥未有出席頒變禮。
08:13 《爸爸可否不要老》奪最佳改編劇本
《超犀女王》奪最佳原創劇本。
08:08 《超犀女王》先拔頭籌，奪得最佳原創劇本
大會安排最多四人一枱。
08:00 典禮正式開始，現場最多四人一枱，似乎大會安排了限聚令
奧斯卡2021｜Zendaya紅地氈最性感 雅曼達施菲低胸搶鏡