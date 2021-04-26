奧斯卡即時更新｜《浪跡天地》趙婷封最佳導演　《少年的你》失獎

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《第93屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行，《香港01》為大家即時更新賽果！

Pixar《靈魂奇遇記》大熱奪最佳動畫。

09:26　《靈魂奇遇記》封最佳動畫

09:22　《無論如何我愛你》奪最佳動畫短片

09:13　《Two Distant Strangers》封最佳實景短片

09:09　《寂靜的鼓手》奪最佳音效

趙婷憑《浪跡天地》成為首位華人女性奪奧斯卡最佳導演。

09:00　趙婷憑《浪跡天地》奪最佳導演，成為首位華人女導演嬴得這個獎項

《藍調天后》連奪最佳服裝設計及最佳化妝及髮型設計

08:47　《藍調天后》奪最佳服裝設計

08:42　《藍調天后》奪最佳化妝及髮型設計

Daniel Kaluuya奪最佳男配角。

08:29　Daniel Kaluuya憑《Judas And The Black Messiah》奪最佳男配角

《醉美的一課》奪最佳國際影片。

08:20　丹麥電影《醉美的一課》擊敗香港代表《少年的你》等奪最佳國際影片

曾國祥未有出席頒變禮。

08:13　《爸爸可否不要老》奪最佳改編劇本

《超犀女王》奪最佳原創劇本。

08:08　《超犀女王》先拔頭籌，奪得最佳原創劇本

大會安排最多四人一枱。

08:00　典禮正式開始，現場最多四人一枱，似乎大會安排了限聚令

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