劉俊謙拍電影資料館20周年宣傳片　26句對白變成影迷實力測試

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-05 08:30

劉俊謙日前獲香港電影資料館邀請，拍攝20周年短片。在短片中，阿謙一人分兩飾角，一個是自己，一個是電影資料員。4分鐘短片內，劉俊謙與多位電影前輩「合作」，事關片中所有對白都是來自經典電影，要重新演繹他們的經典對白，並以故事形式向公眾帶出香港電影資料館的工作。

片中劉俊謙一人分飾兩角。（影片截圖）

因為今次拍攝，劉俊謙有機會走進一般人平時不能進入的香港電影資料館的部門：「最深刻的是菲林儲存部門，房間好大、溫度好低，還有師傅將菲林逐格逐枱修復，由菲林轉成digital，令我了解多了香港電影。這跟我好有關係。因為我好想了解電影的由來，我覺得回顧過去，展望未來，更能令我知道我現在身處甚麼位置，我們這年代的演員要甚麼。」阿謙更表示：「好深感受能接觸到香港電影資料館，見到好多好珍貴的菲林、書籍、獎項，一些不被大眾熟悉的工作，但意義好大，如果沒有人刻意保存，其實這些影像會消失！」

館中有不少珍藏，阿謙就高興地跟發哥合照呀。(影片截圖)

該短片由《幻愛》導演周冠威及其團隊操刀，再次與《幻愛》團隊合作，劉俊謙表示非常高興：「雖然我們的創作日時好短，但因為團隊間已培養默契和溝通方法，很有火花，好開心。」長達4分鐘的短片，重演很多一幕又一幕的香港電影的經典對白，喚起大家對香港電影精彩回憶，經點算下，一共出現了26句經典對白，當中有些耳熟能詳，但亦有些可能比較陌生，作為一個影迷大測試，你又答到幾多條？

26句經典對白實測你係咪港產片之霸