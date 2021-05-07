送換票證｜波斯密語影評：為活命自創語言 劇情反轉冇悶場文藝片

撰文： 開講Opentalk 最後更新日期： 2021-05-07 21:00

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為活命，我創造了一門語言

《波斯密語》是一部偏嚴肅的文藝電影，但它同樣富有通俗的商業性。老實說出色的二戰電影可算是不少：《雷霆救兵》、《鋼鐵英雄》等等，但可以拍得如此歡樂又沉重，小弟可以說是首次見到。在前中段有意無意的黑色幽默，轉變至尾段主角一個又一個的死亡審判，笑著笑著也哭了。

這部電影的開場便是一場針對猶太人的大屠殺，而主角在千鈞一髮間，利用了一本半路換來的波斯語書籍以冒充波斯人逃過一劫，但在此同時，他被一名納粹黨的軍官選中，負責教對方波斯語。面對自己一無所知的一門語言，主角不得不憑空創造出「波斯語」以求活命。

《波斯密語》是一部偏嚴肅的文藝電影，但它同樣富有通俗的商業性。（電影劇照）

謹記著我們的名字

「名字」一詞， 相信與這部電影的中心主題離不開關係，對我們而言，名字的含義在於一個人生存於世的象徵，每個名字都有其背後的喜怒哀樂，即使一天不在了，名字只要有人記得，我們在這大千宇宙的存在亦不會被抹煞。

在觀看電影後，有一個很有趣的地方，就是主角從頭到尾都沒有透露出自己真正的姓名，一直以那書波斯語書上的「理沙」為名， 直到最後都沒有機會讓他說出來，正正是這個「無名之輩」掌管住成千上萬的猶太人囚犯名字，當主角每劃一筆，意味住又有一個囚犯魂歸天國，而被人記著的就只有主角在救援營地緩緩吐去的那2840個名字。

每個名字都有其背後的喜怒哀樂，即使一天不在了，名字只要有人記得，我們在這大千宇宙的存在亦不會被抹煞。（電影劇照）

雪崩時，沒有一片雪花是無辜的

正如電影對白「他們不是無名之輩，而是一個個鮮活的人，即便你手上沒有直接沾血，你也是一名殺人犯。」一向以來我們在談論戰爭時，都只會聯想到發動戰爭和策劃陰謀的頭目。相關的戰爭電影中，反派也往往是那種窮凶極惡、喪心病狂的納粹軍官。往往都會忽略了那些看似平庸，實則是罪惡幫凶的人，比如集中營的看守、運送猶太人的司機、負責按下毒氣室開關的士兵等等，他們自以為沒有沾血，就不會被定義為殺人犯。

再說下去也不知說到猴年馬月，其他種種就留待觀眾到戲院自行發掘吧，《波斯密語》絕對適合那種初窺戰爭片的影迷，電影內有關「名字」的命題亦十分有趣。電影教會了我們「芸芸眾生，孰不愛生？愛生之極，進而愛群。」

願我們不會成為那雪崩下的一片雪花。

作者簡介：影評界楊過與小龍女

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