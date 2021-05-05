賓艾佛力被抖音網紅爆玩交友App　不忿被取消配對拍片證真身

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-05 23:00

賓艾佛力（Ben Affleck）年初才與新「邦女郎」Ana de Armas分手，已急不及待尋找新戀情，近日有位美國抖音網紅爆料，指在交友App成功跟賓艾佛力配對，但她以為有人冒認大明星，未幾就取消配對，此舉令賓艾佛力嬲爆，透過Instagram親自拍片私信對方力證身份，這位網紅就公開了影片，成為網民熱話。

Nivine Jay爆賓艾佛力玩交友App，仲公開他證明身份的自拍影片。（網上截圖）

早於 2019年已有消息指賓艾佛力使用一個名為「Raya」的交友App來識女仔，仲以尋找終生伴侶為目標，不過後來他受訪否認使用任何交友App：「我知有人用仲玩得好開心，但我冇，我想擁有一段有意義嘅關係、一個想同佢認真深入發展嘅對象。」

Nivine Jay拒絕了賓艾佛力。（IG圖片）

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不過近日一名叫Nivine Jay的美國抖音網紅，大爆跟賓艾佛力「Raya」上成功配對：「我覺得好假，所以取消咗配對，之後佢喺IG傳咗條片俾我」，影片中是賓艾佛力本人對住鏡頭說：「Nivine，點解你要同我取消配對？真係我嚟㗎！」Nivine Jay將影片上傳抖音，點擊率已突破300萬。