杜琪峯不願再談「電影已死」　「應研究點樣支持年輕人打呢場仗」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-06 08:30

《第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮》即將舉行，而頒獎禮的第一炮，就來國際導演杜琪峯跟新晉導演，最近憑 《一秒拳王》成為千萬導演的趙善恆對談，主持6號@RubberBand提到批早前的「香港電影已死」論，二人都覺得不合邏輯，杜Sir更覺得不用再談論。

杜琪峯︰「在我的年代，有排都未到你，現在出道到成名，時間是短過以前好多。」（影片截圖）

訪問一來，兩位年輕人都表示杜Sir是偶像，今次訪問有如上堂一樣。提到年輕導演的機會，杜Sir就感到一片希望。「過去十年，香港正在孕育一個機遇去讓年輕人建立自己的生涯或者歷程，回想2000年入行時都無路可行，畢業後未知做甚麼，慢慢看到近年好多新晉導演出來，最重要是有觀眾買飛入場支持，這是進入第一個階段，非常漂亮。」杜Sir更指10年來，出了至少10位有人識的導演。「在我的年代，有排都未到你，現在出道到成名，時間是短過以前好多。」

兩代電影人來個對談，分享成功的關鍵。（影片截圖）

「創意工業一定是人行先」

杜Sir覺得當下是香港電影的萌芽期，抱有很大希望。「或者香港電影沒有以前這麼輝煌，但我相信工業會慢慢上回來，要推動到電影工業不是一件易事，首先是我們有沒有人，創意工業一定是人行先，不是機器不是錢，我看到香港仍有一班好有力量的小朋友在掙扎，我見到希望。」至於重提「香港電影已死」論，杜Sir一副沒這麼好氣地說︰「香港電影死咗好多次，有些人見自己冇機會，就以為別人都冇。」趙善恆覺得來到今時今日，大家「唯有繼續努力」，杜Sir覺得太悲觀，應該要用盡力去做，研究如何支持年輕一代，年輕一代如何努力去打這場仗，年輕導演要團結多點。

「我都拍過低成本電影，知道痛苦在哪？」

提到時下不少演員減片酬甚至零片酬接拍，又有劇組減人工，看似一片熱誠，但杜Sir覺得這做法不宜長久。「有這麼多人富熱誠去做，大家就應該盡最大努力去完成這件事，但如果失去這份熱情時，會否跌得好慘？所以大家要趁這個空間，有機會就去拍，做了才去檢討將來要怎行。我都拍過低成本電影，知道痛苦在哪？我都希望大家團結一點，比賽是要有，要有贏人的決心，但是要良性競爭的氣氛，將作品作為借鏡或挑戰都好，要看多一點別人的作品，看多一點，唔好以為自己叻晒。」