盤點《玉蒲團》電影系列女星　唔止一位係影后級

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-13 08:30

1996年上映的《玉蒲團之玉女心經》，找來李麗珍以及還是新人的舒淇主演，兩大美人挑戰同性情慾場面噱頭十足，成功為電影引起話題，收穫近860萬票房。 《玉蒲團》電影早於上世紀70年代便出現，每次這個系列的電影上映總會引起哄動，女主角亦成為焦點人物，以下為大家盤點歷代《玉蒲團》電影女主角，其中一位被標籤為艷星後發展不順利，後來更患上精神病，至今仍然單身。

當年王晶發掘來自台灣的舒淇拍《玉蒲團之玉女心經》，她一脫成名在港產片界發光發熱。（電影海報）

當年王晶《玉蒲團之玉女心經》發掘了舒淇，戲中飾演雌雄同體的魔女「幻姬」，有連場大膽情慾場面，由於外型出眾，風頭比第一女主角李麗珍更勁，此後舒淇在香港影圈扶搖直上，不單擺脫脫星包袱，成功轉型演技派女星，更一舉成為影后。

葉子楣拍《玉蒲團之偷情寶鑑》堅持三點不露都能引起哄動。（電影截圖）

另一經典要數1991年上映的《玉蒲團之偷情寶鑑》，這部曾創下港產三級片最高票房紀錄，當年大收逾1800萬元，最大賣點為身材出眾的葉子楣擔任女主角，但全程三點不露，另外仲有影后吳家麗及日本AV女優村上麗奈等坐鎮。砲電影雖然以色情掛帥，但製作有一定水準，難怪當年會大受歡迎。

影后吳家麗參演《玉蒲團之偷情寶鑑》。（電影截圖）

《玉蒲團》三部曲的一眾女主角，以第3集《玉蒲團之官人我要》的其中一位下場最坎坷，拍了幾部三級片後無以為繼，曾改名轉型不當脫星但失敗，淡出演藝圈來更傳出她患上精神病，年過40仍然單身，想知係邊個？立即點擊下圖！