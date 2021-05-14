Channing Tatum受女兒啟發出兒童圖書　騷肌宣傳登暢銷書榜首

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-14 12:30

荷里活型男Channing Tatum早前推出兒童圖書《The One and Only Sparkella》，近日登上「紐約時報暢銷書榜」（New York Times BestSellers）第一名，他在社交網站分享好消息時表示：「10歲時的自己不相信會發生」。有網民表示，當日圖書面世時，Channing Tatum在Instagram分享騷肌肉宣傳照，相信因此吸引了不少媽媽貨金支持。

Channing Tatum曾拍下騷肌照力谷自家兒童圖書，相信對銷量有不少幫助。（IG圖片）

Channing Tatum曾透露創作這本書的靈感來自跟女兒Everly的對話：「我並非一有個遠大志向要出版兒童圖書，而是偶然留意到女兒一些事情，觀察到她開始有自我意識」，原來他的女兒因為想穿上特別的衣服上學，但又擔心被同學仔取笑，而書中內容正正是關於一對父女，書中小女孩懂得擁抱自己的個性，藉此教導小朋友讀者要學會接受自己。

Channing Tatum修身成功後不時在社交網站晒身材。（IG圖片）

Channing將跟女兒日常相處的點滴放在書中，例如為女兒所取的花名，他坦言作為單親爸爸，經常擔心沒有母親角色陪伴女兒，令她失去成長的參考榜樣，他為了替女兒扎辮而去睇YouTube影片學習，更不介意與女兒一起化妝及塗指甲油。