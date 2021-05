Channing Tatum受女兒啟發出兒童圖書　騷肌宣傳登暢銷書榜首

荷里活型男Channing Tatum早前推出兒童圖書《The One and Only Sparkella》,近日登上「紐約時報暢銷書榜」(New York Times BestSellers)第一名,他在社交網站分享好消息時表示:「10歲時的自己不相信會發生」。有網民表示,當日圖書面世時,Channing Tatum在Instagram分享騷肌肉宣傳照,相信因此吸引了不少媽媽貨金支持。