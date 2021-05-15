Marvel｜被傳加入MCU飾演這位人氣超級英雄　艾美莉賓特咁回應

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-05-15 00:30

儘管傳聞不斷，但艾美莉賓特（Emily Blunt）親自表示，她不會飾演Marvel版《神奇4俠》（Fantastic Four）的「隱形女俠」（Invisible Woman）一角。

在宣傳新片《無聲絕境II》（A Quiet Place Part II）期間，艾美莉賓特接受外媒《EW》訪問時提起此事：「我有聽過那個傳聞。人們也一直在問我，但我還沒有正式收到關於演隱形女俠的通知。沒有。」

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Marvel在2020年底宣布將推出新版《神奇4俠》，成為Marvel電影宇宙（MCU）中的一份子，由新版《蜘蛛俠》系列電影導演Jon Watts執導。

當時消息一出後，立刻受到廣大粉絲歡呼，而不少人也開出心中屬意的選角名單，其中就有粉絲想要艾美莉賓特與現實中的老公John Krasinski一同演出「隱形女俠」和「神奇先生」（Mister Fantastic）。

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而對於成為粉絲心中的「隱形女俠」詮釋人選，艾美莉賓特在覺得瘋狂之餘，也感到受寵若驚，並表示她並不討厭穿上緊身連衣褲：「絕對不是這樣，我只是還沒找到真正喜愛且適合我的角色。」

觀眾熟知的《神奇4俠》最初在2005年上映，由基斯伊雲斯（Chris Evans）、潔西卡艾芭（Jessica Alba）、艾恩古福特（Ioan Gruffudd）和麥克切克里斯（Michael Chiklis）主演。接著在2015年推出新版，找來米高B佐敦（Michael B. Jordan）、Kate Mara等人演出，可惜此版評價明顯低了不少，也讓粉絲相當期待Marvel版的推出。

現年38歲的艾美莉賓特自2003年出道後，以《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）、《天網逆緣》（The Adjustment Bureau）、《異空戰士》（Edge of Tomorrow）等片為人所知。近年與丈夫合作共演《無聲絕境》在全球收穫高票房，續集《無聲絕境II》原預計在2020年上映，但受到新冠肺炎疫情影響延至今年才要推出。

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未來她將推出的新作有以迪士尼樂園遊樂設施「叢林巡航」（Jungle Cruise）改編而成的同名電影《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）外，還將睽違十多年重返公仔箱，主演劇集《The English》。

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Source：EW

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