票房綜合指數︱《懸崖之上》兩星期收200萬　《花樣》重映有驚喜

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-16 14:00

上星期（5月3日至9日），有3部新上畫電影打入十大，包括郭富城主演《秘密訪客》、安祖蓮娜祖莉主演的《滅我者》，以及日本電影《奇蹟的燒肉店》，3部以《秘密訪客》成績最好，首4日已收71萬。不過更意外是作4K修復重上的《花樣年華》，都有不錯成績。

郭富城主演的《秘密訪客》，劇情充滿懸疑，結局帶點意想不到。（《秘密訪客》劇照）

在5月3至9日這星期，第一位依然是《真‧三國無双》，上畫兩星期已有$517萬，去到14日微升到$570萬，相信大約會以$600萬結算。而新上畫的《秘密訪客》首4日收$73萬，以不足100場場次計，成績不過不失。安祖蓮娜祖莉主演的《滅我者》，以及日本電影《奇蹟的燒肉店》就分別收$67萬及$29萬。

電影以美國西部為背景，延續導演的多線敘事風格，並融入黑色幽默元素。（《滅我者》電影劇照）

于和偉是《懸崖之上》主演之一。（豆瓣網）

上周表現比較有驚喜的分別是張藝謀導演的新作《懸崖之上》，是中國抗日戰爭題材歷史懸疑片，在內地已經大收近10億人民幣，而在港上映4日已經收$170萬，去到14/5更衝上$210萬。另一部驚喜是來自20周年，作4K修復重新上映的《花樣年華》，至今上映28日，收$112萬，平均每日有10數場，不枉英皇戲院大肆宣傳，在尖沙咀iSquare搭出金雀餐廳作招徠。