國務院發公開信予香港電影業　籲禁止鼓吹暴力美化異端邪說影片

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-18 21:45

全球電影業仍受新冠疫情影響，票房大跌。而香港電影業界更處於水深火熱中，除疫情關係，不少合拍片未獲審批開拍及上映，令投資坊大失預告。而今日（18/5），電影業界就收到一份由國務院防範和處理邪教問題辦公室與中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室，向全港演藝事業工作者及熱愛電影的市民發出一封公開信，列明不容許一些鼓吹暴力、鼓吹推翻政權、美化異端邪說的電影上映，明顯是針對電影題材，作出進一步指引。

有指這封公開信，是針對近年一眾紀錄2019年社會計動的紀錄片，圖為電影《理大圍城》。（資料圖片）

挪威導演哈默(Anders Hammer)執導的反修例運動紀錄片《不割席》入選奧斯卡最佳紀錄短片。 (Twitter@andershammer)

公開信的內容如下︰

致︰全港演藝事業工作者及熱愛電影的市民一封公開信。

回顧香港電影的發展已跨越兩個世紀，從無聲電影到有聲電影，再從華語片、粵語長片、粵劇、港產片直至今時今日已經經歷了好幾代人，每一個時代的電影都有它的風采和靈魂，每一個時代電影都在反映社會現實和帶來盼望，每一個時代的電影都帶給了我們歡笑、感情的抒發和回憶，在這裏我首先要多謝在我那個年代給予我歡笑、希望、激情、勵志、反思和教育的電影，正正是這些電影影響及成就了我和我身邊的朋友堅定為民族和社會貢獻的志向。

其實香港電影的輝煌發展一切都是有賴所有電影工作者的不懈努力和熱愛電影觀眾的支持，但我們也可從每個電影時代意識到一齣電影的好與壞對社會的風氣有著強烈的影響。

經過前幾年的違法佔中、黑暴革命和新冠疫情肆虐，香港除了經濟民生備受打擊以外，心靈上亦極之脆弱，無所適從。

最近，我們留意到有一些鼓吹暴力、鼓吹推翻政權、美化異端邪說的影片在香港出現，在這一段人心脆弱的期間，這類影片對社會的危害極為嚴重，所謂一念可成佛，也可成魔。

我們必須合全港市民之力，各影片發行商、電影製作公司、各大院線和香港演藝界同仁禁止和抵制這類電影在香港的上映。

正如美國政府也不會讓歌頌和美化發阿爾蓋達組織和邪教組織的大衛教派的電影在美國本土上映；同樣地日本政府和韓國政府也不會讓歌頌和美化奧姆真理教和新天地教會的電影在他們國家上映。

香港是我們共同的家，我們堅決反對任何人以電影形式在文化、思想、宗教上進行潛意識洗腦，香港每一個人都必須堅守這一條不可逾越的紅線，為我們都清楚明白超越了這條紅線之後的便是一個潘朵拉的盒子。