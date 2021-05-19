屢傳訂婚兼暫別影壇　「妙麗」愛瑪屈臣罕有回應︰保證與你們分享

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-19 13:09

英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）今年2月報道，指現年31歲的英國女星愛瑪屈臣（Emma Watson）將「暫時告別影壇」，更傳出她訂婚的消息。類似的消息在日前又再傳出，有傳媒聲稱拍到愛瑪屈臣手上疑似戴上戒指，再惹來訂婚傳聞。愛瑪屈臣日前（5月18日）終於透過其社交平台回應有關傳聞。

英國女星愛瑪屈臣（中）因拍攝《哈利波特》系列電影而紅遍全球。（IMDb 圖片）

愛瑪屈臣相隔近9個月，日前在Twitter一連發布4則貼文，回應訂婚及打算息影的傳聞。她寫道：「親愛的粉絲，關於我是否訂婚及息影的傳聞，無論是真還是假，都是騙點擊率的做法。」之後她還補充：「如果我有任何消息，我保證我會與你們分享。」

愛瑪屈臣繼續回應：「與此同時，請相信我沒有任何消息公布，這意味著我跟大家一樣安靜地度過大流行疫情這段時間，每天都迷上製造酸麵包，照顧我的親人，以及盡自己能力不散播病菌，因為新冠肺炎已經影響很大。」

愛瑪屈臣罕有透過社交平台回應，而她上一則貼要追溯到去年8月27日。（Emma Watson twitter 擷圖）

最後愛瑪屈臣更向粉絲送上祝福：「我在此向你們送上我的愛，希望你們能在這奇怪的時代，能夠過得很好、幸福及快樂。再次感謝大家非常努力的地確保我們安全及健康。」

在今年2月底，英國傳媒《每日郵報》聲稱愛瑪屈臣打算息影，之後還傳出她將與比她大一歲的企業家男友Leo Robinton結婚。而上星期，有外媒還拍到兩人在洛杉磯購物的情況，讓兩人訂婚的傳聞再起。

在今年2月時，英國傳媒《每日郵報》指愛瑪屈臣（左）將「暫時告別影壇」。（《哈利波特》劇照）