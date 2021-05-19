網傳國務院發信予香港電影業　假冒信件發佈機構3年前已不存在

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-19 13:20

昨晚（18/5），網傳一份聲稱由國務院防範和處理邪教問題辦公室與中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室，向全港演藝事業工作者及熱愛電影的市民發出的一封公開信，內容指當局不容許一些鼓吹暴力、鼓吹推翻政權、美化異端邪說的電影在香港上映，事件旋即在網上發酵。

有鑑於國家甚少以公開信形式向外公布事項，而且該信件的行文用字亦非中央慣用模式，就信件內容，《香港01》向北京主管電影的有關方面查詢，對方回應指信件是「完完全全的假消息」。

假信件內容流出後，即晚有人聯想到可能跟近年香港有不少紀錄片，紀錄社會運動有關。（資料圖片）

有關於5月18日網上流出的信件，抬頭是致「全港演藝事業工作者及熱愛電影的市民一封公開信」，內容先大數香港電影業在過去的輝煌歷史，亦表揚一眾為業界努力的電影工作者。去到中段，便提到近年違法佔中、黑暴行為及新冠疫情肆虐，影響了社會民生，並引說這跟香港近年出現鼓吹暴力、鼓吹推翻政權、美化異端邪說的影片有關，從而呼籲全港市民及業界，合力抵制這類電影在香港上映等。

在疫情下，電影業受重挫，其中UA院線更清盤結業。(資料相片)

由於信件的行文方式與中央一貫做法大相逕庭，有理由質疑信件的可信性。同時在翻查資料發現，發信單位︰國務院防範和處理邪教問題辦公室與中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室，其實早在2018年3月已，已被北京當局裁併，職能併入中共中央政法委員會和中華人民共和國公安部，該機構現已不存在。就信中內容，《香港01》向北京主管電影的有關方面查詢，對方回應指信件是「完完全全的假消息！」