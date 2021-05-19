《好聲好氣》盧雄撐拐杖現身領獎　配而優則演成周星馳御用配角

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-19 20:05

昨晚（18/5）TVB電視節目《好聲好戲》，在特別環節向資深配音員致敬，入行46年的盧雄先生，便獲頒發「好聲好戲殿堂聲演」獎，久未露面的盧雄，身形消瘦不少，撐住拐杖上台，從王祖藍手上取得獎項。

久未露面的盧雄，明顯消瘦不少。（影片截圖）

盧雄於1975年加入商業電台，隨後任職配音，活躍於電影製作，隨後更配而優則演，客串不少電影角色，最令人印象難忘當然是跟周星馳（星爺）合作，《九品芝麻官》的尚書大人以及《回魂夜》的保安員盧隊長。在致詞上，盧雄感謝仲有人注意到配音，更鼓勵後輩︰「其實把聲靚與唔靚都唔緊要，只要你有心機去做，你肯去做，唔好灰心，一定有一日會成功。」

盧雄提到自己初入行，都是只配一些路人甲對白，例如︰「先生飲咩」、「OK」，直至一次導演想搵人為戲中外國人配上廣東話對白，要有半鹹淡感覺，「剛好我讀中學時，學校有很多外國神父，當時我百厭會學他們講說話，因此我便成功上位，好一段時期，港產片中外國人講廣東話對白，全部都是我配。」

呢位警司的經典對白「Next time you play majong very quietly, let's go」，正是由盧雄所配。 (影片截圖)

盧雄除了配音專業，演技都一樣精湛，更不是在港產片客串一角，最令人記得必然是跟周星馳（星爺）的合作，《九品芝麻官》的尚書大人，本來正義凜然，但為攀附權貴世侄都懶理，至於《回魂夜》的保安員盧隊長，又是出色，開場不久一句︰「呀！你老母匿埋喺度食雞髀呀！」咬字強而有力啖啖肉。

+ 17 + 17 + 17

其實盧雄另一經典聲演，一定要為曹查理配音，成為「賤男專用戶」。曹查理絕對是港產片「人渣」角色的首選，多數是嘴多多的嘍囉，但每次出場都冇令人失望，其中在《最佳損友》臭口奇，把口唔收仲臭過阿叻，就演得入型入格，而這亦是盧雄的功勞。