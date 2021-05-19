《後翼棄兵》Anya Taylor-Joy公告戀情　與靚仔音樂人當街放閃

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-19 23:45

曾演出《思·裂》（Split）、《新異變人》（The New Mutants）等電影的25歲女星Anya Taylor-Joy，去年憑Netflix劇集《後翼棄兵》（The Queen's Gambi）爆紅，更為她拿下多個視后殊榮。

Anya Taylor-Joy憑《後翼棄兵》爆紅後，越來越有巨星風采。（IG圖片）

事業得意，愛情亦順風順水，Anya Taylor-Joy近日被拍得與組合more成員Malcolm McRae現身紐約公然放閃，大街大巷上又攬又錫，擺明在宣示戀情。據悉，Malcolm McRae比Anya年長兩歲，除了發展音樂事業，亦曾演出過電影短片，高大有型的他跟Anya走在一起相當合襯。

📸 | #AnyaTaylorJoy and Malcolm McRae out in New York. pic.twitter.com/eT72YTSPTk — Anya Taylor-Joy News (@AnyaJoyNews) May 18, 2021

Anya Taylor-Joy憑《後翼棄兵》爆紅後成為荷里活新寵，接下來她有三部電影排住隊上映，另外亦將主演《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）的前傳《Furiosa》。