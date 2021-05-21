票房綜合指數｜《F9狂野》兩日收800萬　打上太空力壓《哥斯拉》

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-21 16:30

今個星期戲院又再熱鬧起來，《F9狂野時速》（Fast and Furious 9）於19/５上畫，票房即收＄6,072,064港元，擊敗一眾對手成為今年開畫之冠。雖然冇一套可以匹敵，不過由蔡卓妍、周柏豪主演的《感動她77次》都可穩守第二，累計都已經有$270多萬。

今集場面更誇張浩大，喜歡官能刺激的觀眾必定喜歡。（《F9狂野時速》劇照）

受疫情影響，《F9狂野時速》香港觀眾破例比美國觀眾早多一個月先睹為快（美國映期：6月25日），而在限定75%入座率及UA院線全線結業下，電影亦獲安排1日760多場放映，開畫順利創下港幣 6,072,064的成績，昨日更衝破800萬，成為香港開畫票房紀錄第14位，《狂野時速》系列最高開畫票房紀錄，以及新冠疫情期間上映電影最高開畫票房紀錄，《天能》和《哥斯拉大戰金剛》都要跟佢車尾。

而今集場面繼續化不可能為可能，除了預告所見靠條鐵鏈過橋，今次仲玩埋火箭車衝上太空打爆衛星，總之愈拍愈大陣仗，下集真係有可能要變成「狂野太空」。

至於票房第二位，有上畫一星期，蔡卓妍、周柏豪主演的《感動她77次》，4年前的上集《原諒他77次》大收近$1500萬，成功開出另一愛情小品路線。續集原定上年上畫，可惜受疫情影響被逼延期。電影在上星期一直是票房冠軍，但成隊靚車狂野嚟到，冇得鬥。上映一星期暫累計收$270萬。