【一路瞳行】傑青視障女高音獻唱主題曲　惠英紅雨中哭訴極感人

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-23 15:30

由新晉導演朱鳳嫻執導；惠英紅、吳岱融及吳千語主演的《一路瞳行》，電影以導演的經歷為藍本，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，而女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。今日電影公司發布了主題曲《面對黑暗》MV，除了見到更多電影的畫面外，還找來自幼因眼癌失明的十大傑青視障女高音蕭凱恩獻唱主題曲。

《一路瞳行》由惠英紅及吳岱融主演。（官方圖片）

《一路瞳行》真人真事改編，故事以導演朱鳳嫻的原生家庭故事為藍本，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。電影一直備受關注，而東方影業老闆黃百鳴對《一路瞳行》更是另眼相看，當他看過影初剪後，決定親自填詞，還找來好友吳啟明作曲及蕭凱恩主唱。

《一路瞳行》主題曲找來十大傑青視障女高音蕭凱恩獻唱。（官方圖片）

黃百鳴還安排香港青年愛樂樂團近六十人的管弦樂伴奏，決心為電影度身打造主題曲。他稱：「《一路瞳行》是一部好正能量電影，導演的故事、演員的全神演繹好觸動我，第一時間令我想起蕭凱恩自身的奮鬥經歷，好想遇到困境的大家像歌詞一樣『於黑暗之中同一起走過』。」

《一路瞳行》MV讓人非常感動。（官方圖片）

六十人管弦樂隊拉奏、配以蕭凱恩的動人歌聲，還穿插著惠英紅、吳岱融陪伴著女兒成長畫面，吳千語和雙目失明父母有開心、有爭拗，當中最吸引是惠英紅在大雨中哭訴：「我好驚佢有自己的世界唔要我們！」而吳岱融回應：「女大啦，要放手！」最後一家三口雨中擁抱，短短十多秒的畫面令人動容。MV最後惠英紅一句：「我最大的心願是你可以開開心心做自己想做的事。」相信這也是天下父母的心聲。點擊下圖觀看更多MV圖片！！！

吳千語在戲中飾演惠英紅、吳岱融的女兒。（官方圖片）