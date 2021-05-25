網劇《演員的自我收養》首季大結局　期待將6集濃縮成電影放映

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-25 22:00

網劇《演員的自我收養》，由拾陸比玖團隊製作，柯煒林、周祉君、郭爾君、陳海寧、馮海銳主演，在YouTube 頻道連載5集，今晚（25/5）更推出本季大結局。該劇自推出以來吸引大量網民追看並得到一致好評。短片以大麻喜劇（Stoner Comedy）作為題材，講述導演和戲中演員為拍戲而當拆家以販賣大麻來維生，豈料導演突然被綁架，原來跟得罪大拆家有關，眾人要合力營救他。

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該劇劇情相當搞笑。（《演員的自我收養》劇照）

不論是電影或是電視劇，大麻喜劇這個題材在香港前無古人，導演Trevor在外國留學時深受外國文化熏陶，他說：「大麻喜劇在外國是流行文化的一種，The Big Lebowski是我最喜歡的大麻電影（Stoner Film），最初思考拍甚麼題材的時候都帶點反叛和大膽心態，想拍一些香港電影或電視不會拍的類型，也適合網上比較開放的平台，同時也想以喜劇帶點歡樂給這個時代的觀眾。」

對於在一個艱難的環境下追尋電影夢，本劇的導演及演員都身同感受，並且將這些感受以自嘲的形式加入故事之中。導演Trevor說：「到底為了追夢大家可以去到幾盡？劇入面導演Ivan會種大麻，演員Yoyo會賣大麻來維生，為的都是希望可以拍/演到一套自已的代表作，而當危機來到，最後都是要憑自己的力量去解決，解救被失蹤的導演。」故事情節和現實其實一樣，大家一直等待機會，而且要自己努力去打破社會上、行業上的固有常態，開僻屬於自己的路。

觀眾大讚製作出電影質素的網絡短劇，節奏明快，攝影比起一般的網片更有電影感；讚賞團隊做足資料搜集，對白精警。在第二季推出之前，團隊希望可以於6月下旬將網劇整合成電影長度於電影院作放映，同場加映從未公開的拍攝花絮，與影迷一聚。