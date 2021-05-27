《六魔女》女主角去曬邊？　彭彤做政協最威仲有位江湖阿嫂

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-27 20:06

1996年上映的《深圳公路搶車劫殺之六魔女》（簡稱《六魔女》），改編自1993年發生的深圳搶車連環殺人案件，主腦人物張小建指派包括女友在內的6名年輕女子，在公路上以美色誘惑駕駛名車的司機回家，將他們殺死並掠奪所有財物，短短一年多時間內殺死了17人。

電影還原案發經過，並加入適量「鹽花」來增加娛樂性，當年收過200萬元票房，以三級片來說算合格。飾演「六魔女」的6位女演員幾乎已全數在演藝界消失，當中人氣最高的彭丹當上甘肅省政協委員，另外仲有一位下嫁江湖猛人而成為新聞人物。

彭丹當上甘肅省政協委員，震驚不少觀眾。（微博圖片）

參加亞洲小姐出身的彭丹，當年憑「一字馬」而令觀眾留下深刻印象，90年代中至2000年代初在港產片界活躍，後往內地發展，2013年成為第十一屆甘肅省政協委員，至今仍活躍於幕前演出。拍過不少三級片的彭丹從未裸露演出，在《六魔女》中最性感的一場戲僅限濕身透膚。

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其餘5位「魔女」中較出名的是同樣亞姐出身的李雪敏，1993年參選三甲不入，加入影圈後首部電影就是三級片，到1996年更連指拍三部三級片，1996年後已在影圈消失。另一位影迷會認得出的是梁婉雯（現改名梁愷庭），拍過不少三級片，2000年後從影壇消失，直至數年前以歌手身份復出，參加過《中國好聲音》，並下嫁荷蘭藉猛男，生活都算美滿。

梁婉雯現已轉型當歌手。（Facebook圖片）

仲有一位叫楊愛貞參加過1994年亞洲小姐，落選後入行拍戲，在大銀幕上沒代表作，但其私生活卻曾經成為娛樂版頭條。1996年楊愛貞在澳門邂逅比她年長20年的江湖猛人「崩牙駒」尹國駒，對方對她展開熱烈追求而成為「江湖阿嫂」，二人交往時對外以夫妻相稱，不時在媒體面前晒恩愛，後來更育有一名女兒。1999年尹國駒被捕入獄，傳聞他叫楊愛貞不要等他，楊便以有第三者為由宣布與尹國駒分手，並返回香港定居，有指她曾前往日本留學。

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至於鍾秀嫻與樂融融屬於寂寂無名的艷星，前者僅演過四部片，後者接拍過好幾部低成本三級片，兩位於2000年代初已在影壇消失。