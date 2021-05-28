120年前成人電影有咩睇？　震撼畫面現代觀眾難以接受

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-28 21:00

全球最大成人影片網站Pornhub除了提供讓網民解決生理需要的材料外，近期亦頻頻推出富教育意義的計劃，最近一個名為「Remastured Project」的頻道上架，網站搜羅了一批年代久遠的成人電影，將其重製成4K高清版本跟網民分享，當中竟然出現過百年前的影片，究竟畫面有幾震撼呢？

「Remastured Project」讓觀眾了解成人電影的進化史，以及社會風氣的變化。（網站截圖）

據Pornhub的簡介，「Remastured Project」採用最新技術來還原部分古老成人電影，透過近年非常流行的「機器學習法」（Machine learning），以及根據網站上的10萬多張成人圖像作為參考，將復古色情片重新上色，從維多利亞女王時代到默片都包括在內，以每秒 60 幀的速度在 4K 高清畫質下播放。

原來在19世紀末，親吻已經是限制級畫面。（影片截圖）

眾多影片中年代最久遠的去到19世紀末、125年前的作品，由於當時美國社會風氣保守，在公眾地方親吻已屬不合法，現代尺度的成人電影根本不會在那個年代出現，而其中一部名為《The Kiss》的影片，純粹影住一對男女在熱吻，在那個年代已經被列為限制級。

另一部在1897年面世的《After The Ball》，影住一個女人在傭人協助下脫剩內衣，沒有露出重要部位，但能看到胸部及臀部，這種畫面在今時今日合家歡時段播出的電視劇都會出現，但以19世紀末來說，已經是不合禮節的情色影片。

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以上提及的影片相信會令現代觀眾難以接受，要大叫「回水」，但其實「Remastured Project」中其他遠古成人電影不乏重口味作品，而且劇情仲相當新穎，角色扮演早在100年前就用過，並非什麼新鮮事。頻道現時收錄了21段影片，訂閱人數近16500人，點擊率11萬3700，雖然收視不算標青，但勝在有教育意義。