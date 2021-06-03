【康城影展2021】入圍名單曝光華語片欠奉　西島秀俊競逐影帝

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-03 18:57

《第74屆康城影展》將於本年7月6日至17日舉行，去年由於新冠肺炎疫情而取消影展，而現時仍未肯定法國會否開關，今年大會舉辦實體典禮及進行網上直播。大會於香港時間今日（3日）下午公佈入圍名單，主席Pierre Lescure與總代表Thierry Frémaux表示，今年共收到2300份作品，創下最高紀錄。除了舊有的主競賽、一種關注、非競賽及午夜放映及特別放映各個單元外，今年新設「康城首映」單元，不過本屆名單就華語片欠奉。

兩屆奧斯卡影后茱迪科士打獲大會頒發終身成就獎，她將會現身開幕典禮。（大會圖片）

奧斯卡影后瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）與男星Adam Driver主演的《Annette》獲選為開幕電影，而鬼才導演Wes Anderson新作《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch），該片集合十多位荷里活頂級演員，為最受媒體關注的作品。亞洲影片方面，濱口龍介執導、西島秀俊、岡田將生及霧島麗香主演，改編自村上春樹小說的《Drive My Car》入圍主競賽單元，與以上提及的兩部片及其餘20部作品競逐最高榮譽金棕櫚大獎，西島秀俊將會爭奪影帝殊榮。

日本電影《Drive My Car》入圍主競賽單元，西島秀俊將會爭奪影帝殊榮。（劇照）

瑪莉安歌迪雅與Adam Driver主演的《Annette》獲選為開幕電影。（劇照）

韓國名導韓在林執導的《緊急聲明》入圍非競賽單元，該片集合宋康昊、李炳憲及全度妍三大國寶級演員。而康城影展常客洪尚秀所執導的《在你面前》，將會在「康城首映」單元中亮相。