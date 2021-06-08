前「晶女朗」40歲田朴珺Keep得勁好　傳為70歲有米老公秘密產女

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-08 08:30

內地女星田朴珺於2003年獲王晶發掘來港拍戲，曾參演《絕種鐵金剛》及《性感都市》等電影，在《三更二之一：餃子》跟梁家輝上演大膽情慾場面，相信不少影迷都有印象。

不過2008年後田朴珺便淡出幕前，轉型當制片及作家，而近年受到觀眾關注，是跟身家豐厚的內地商人王石譜出父女戀，二人年紀相差30載，戀情曝光後一直不被看好，但他們不受影響，近日更傳出女方秘密誕下女兒，讓已經70歲的另一半再度榮升人父。

田朴珺當年獲王晶相中來港拍戲。（劇照）

重溫田朴珺電影演出

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現年40歲的田朴珺，曾入讀中央戲劇學院進修班，但因經常缺課而被勸退，後來被王晶發掘來港拍戲，在電影處女作《絕種鐵金剛》中飾演性感女特工，之後演過《性感都市》、《三更二之一：餃子》、《韓城攻略》及《伊莎貝拉》等電影，在香港發展了幾年都沒太大起色，2006年後便返回內地，並到長江商學院進修。

現年40歲的田朴珺身材Keep得相當Fit。（IG圖片）

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據悉，田朴珺在進修期間認識了比她年長30歲的富商王石，自此逐漸淡出幕前演出，轉型當制片及作家，2013年跟陳可辛合作投資電影《中國合伙人》，之後更成立田朴珺工作室。不過觀察更關心她跟王石的「父女戀」，二人多年來未有承認戀情，2015年田朴珺曾自爆男方向她求婚，被她以工作太忙為由拒絕，到2018年，男方在紐約出席某頒獎禮致辭時，以「妻子」來稱呼田朴珺，承認兩人的夫妻關係。

田朴珺被指為已年過70的王石誕下女兒。（微博圖片）

近日有內地媒體拍得田朴珺與王石逛街，男方抱著一名小女孩，疑似是二人的愛情結晶。去年10月田朴珺在社交網站透露胖了7公斤，被指因為懷孕而增磅，不過見她在Instagram上分享的照片都是完美身型，完全沒有「孕味」，網民更大讚她保養得宜。