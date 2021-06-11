政府修訂《電影檢查條例》　涉危害國家安全影片應評「不宜上映」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-06-11 14:20

今日（6 月 11 日），政府宣布修訂《電影檢查條例》指引，如影片可能危害國家安全或危害維護國家安全，電影檢查員應得出影片不宜上映的結論，有關修訂今日刊憲生效。

根據現行電影檢查制度，檢查員須按條例所載準則，對擬公開上映的影片予以檢查和分級，並可按條例決定影片是否適宜上映、要求刪剪和附加條件。商務及經濟發展局表示，根據《香港國安法》第三條，特區行政、立法和司法機關應當依據該法和其他有關法律規定，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

《十年》是電影金像獎最佳電影，放諸今天，戲中內容未必可獲批文放映。（《十年》劇照）

指引內容主要包括，檢查員應小心留意影片中對可能構成危害國家安全罪行或可能損害特區維護國家安全行為或活動所作的描繪、刻劃或表現等。一般而言，如上映影片相當可能構成危害國家安全罪行，或整部影片及對觀眾的影響可能危害國家安全或危害維護國家安全，檢查員應得出影片不宜上映的結論。

該局又表示，電影檢查制度建基於在保障個人權利和自由及保障合理社會利益之間取得平衡，上映影片時享有的發表自由等基本權利應受尊重，但行使該等權利時同時受由法律訂定、以達致合理目的而必須作出的規定所限制。

指引又特別提及紀錄片，指明若一部影片聲稱是「紀錄片」，或聲稱報道或重演和香港有密切關係的真實事件，檢查員要更審慎，因為本地觀眾可能有較「強烈的感受」，可能令觀眾相信和接受影片全部內容，檢查員要留意影片是否有偏頗、未經核實、虛假或誤導的敍述或評論，以及有多大可能令觀眾模仿。

去年11月「理大圍城」，是反修例風波中最嚴重的警民衝突之一。當下有導演將事件拍成紀錄片《理大圍城》，並奪得香港電影評論學會最佳電影，電影後來不獲放映。（資料圖片）

除了影片本身，其預告、宣傳品及包裝亦列入規管範圍，在決定宣傳資料是否適合公開展示時，電影檢查監督要考慮宣傳品是否意圖「認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動」任何犯罪行或可能危害國家安全的行為。對於有關修訂，香港電影工作者總會發言人田啟文先生回應《香港01》指︰「事出突然！行業要認真思考會有什麼影響出現。」