絕美星二代被狗咬傷臉　《星球大戰》伊雲麥葵格大女負傷赴首映禮

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-15 10:30

50歲的英國男星伊雲麥葵格（Ewan McGregor）的25歲長女Clara McGregor，在2016年進軍模特兒界，她同時是演員兼監製。她今日（6月14日）在社交平台撰文，透露她自己被狗咬傷，鼻及臉頰都有明顯傷痕。雖然她面部受傷，但她在急症室逗留30分鐘後，就立即趕赴紅地毯活動。

《The Birthday Cake》由伊雲麥葵格主演，其女兒Clara McGregor則是這部電影的演員兼監製。（《The Birthday Cake》劇照）

Clara McGregor在其Instagram貼出受傷照，並寫道：「當一隻狗咬傷了你，而讓你在紅地毯活動前留在急症室30分鐘。」從照片可以見到，她躺在病床上，鼻及臉頰仍然看到明顯傷痕。雖然如此，但她精神看起來相當好，之後還趕赴電影《The Birthday Cake》在黑幫博物館（The Mob Museum）舉行的首映活動。

伊雲麥葵格的大女Clara McGregor，除了是演員外，還是模特兒。（網上圖片）

在處理傷口後，Clara McGregor換上米白色套裝出席紅地毯活動，而她臉上仍看到幾道傷疤，但精神看起來不錯。之後還見到她與妹妹Esther、導演Jimmy Giannopoulos及演員Joe D'Onofrio和Tyler Dean Flores合照。

Clara McGregor在出席《The Birthday Cake》首映禮前被狗咬傷。（Clara McGregor Instagram 圖片）

伊雲麥葵格與前妻Eve Mavrakis在1995年結婚，兩人育有4名女兒。然而當時前者在2017年拍攝《Fargo》（台譯：《冰血暴》）第三季時，與同劇的Mary Elizabeth Winstead傳出婚外情，並在2018宣布與前妻離婚，兩人終在2020年8月13日正式離婚。至於Clara McGregor是伊雲麥葵格與前妻Eve Mavrakis所生的長女，她就讀紐約大學時，就頂著星二代的光環打入模特兒及電影界。