《盜墓迷城》班頓費沙激罕露面　脹爆身形走埋樣完全唔認得

現年52歲的班頓費沙(Brendan Fraser),曾演出多部著名電影,其中包括《盜墓迷城》(The Mummy)系列電影,以及真人版泰山《George of the Jungle》及《地心探險記》(Journey to the Center of the Earth)等。然而他在2018年突然向傳媒披露,他自2010年代起減產的原因,是曾遭荷里活外國記者協會前主席Philip Berk性騷擾,隨即引起嘩然。近年罕有露面的他,日前出席《No Sudden Move》的首映活動,昔日英俊面孔及健壯身材不復存在。