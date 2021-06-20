《盜墓迷城》班頓費沙激罕露面　脹爆身形走埋樣完全唔認得

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-20 16:30

現年52歲的班頓費沙（Brendan Fraser），曾演出多部著名電影，其中包括《盜墓迷城》（The Mummy）系列電影，以及真人版泰山《George of the Jungle》及《地心探險記》（Journey to the Center of the Earth）等。然而他在2018年突然向傳媒披露，他自2010年代起減產的原因，是曾遭荷里活外國記者協會前主席Philip Berk性騷擾，隨即引起嘩然。近年罕有露面的他，日前出席《No Sudden Move》的首映活動，昔日英俊面孔及健壯身材不復存在。

班頓費沙因演出《盜墓迷城》系列而紅遍全球。（《盜墓迷城》劇照）

班頓費沙近日出席Steven Soderbergh新片《No Sudden Move》，在紐約翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）舉行的首映活動。罕有露面的他穿上西裝出席活動，但網民似乎聚焦在他腫脹的身材，西裝都幾乎快要撐破，臉型比從前大得多，連帶頸都近乎消失，昔日英俊面孔及健壯身材早已不復存在。

班頓費沙在真人版泰山《George of the Jungle》的完美身材，近年已經不復存在。（《George of the Jungle》劇照）

其實在今年年初，據外國傳媒《Deadline》報道，班頓費沙將聯同《黑天鵝》導演Darren Aronofsky及美國獨立娛樂公司A24聯手推出全新作品《The Whale》，而這部電影是改編自Samuel D. Hunter同名舞台劇，男主角人選已鐵定由班頓費沙主演。

班頓費沙與《黑天鵝》導演Darren Aronofsky合作《The Whale》。（IMDb 圖片）

舞台劇《The Whale》是講述在愛達荷州郊區，一名隱居男子Charlie的生活，他當時為了一位同性戀人拋妻棄女後，但愛人忽然離世，他為了發洩內心的哀傷而變得暴飲暴食，最終變成一位重600磅的隱居男子。隨後因一次的機會，他跟17歲女兒重新建立關係。因此有理由相信，班頓費沙可能是提早為角色做準備，才會變成腫脹男出席首映禮。