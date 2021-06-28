《手捲煙》陳健朗《濁水》李駿碩重返母校英華　校長變粉絲索簽名

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-28 10:00

港產片《濁水漂流》及《手捲煙》先後在6月3日及17日正式上映，前者由曾執導《翠絲》的李駿碩自編自導；而後者則由新晉導演陳健朗所執導。兩部電影的映期不僅非常接近，而且還非常有淵源，皆因兩位導演同時都是來自英華書院。早前兩位導演接受《香港01》訪問，談到昔日的校園點滴。

攝：葉志明

陳健朗及李駿碩回到母校英華書院，分享昔日的校園生活。（葉志明 攝）

重回母校的感受

英華書院對於陳健朗及李駿碩兩人來說，可謂回憶非常多，皆因前者在這校園生活過6年；而後者則在這裡生活過5年。對於重回舊地，李駿碩坦言無論是裡面還是外面，這所學校都有很多改變：「因為第一年在深水埗，南昌站仍未啟用，現在南昌站已經接駁東、西鐵，整個地區變得繁榮起來。」當時他形容此處為「荒蕪狀態」：「旁邊的西九龍裁判法院都未動工，全部都是荒廢地，而我們就像孤島一樣，在深水埗外皮生活。」

李駿碩在英華書院讀了五年，之後在其他預科升讀，並考入香港中文大學新聞系，但原來在讀新聞前，曾讀了一個學期的建築系。（葉志明 攝）

然而比李駿碩年長1年的陳健朗來說，他除了看著英華書院的新校落成外，還曾經在位於九龍塘牛津道的舊校舍生活過。他直言舊校舍雖然比新校舍細小，但校內氣氛極好：「經歷過一年，所以比較深刻。校舍氣氛好好，凝聚力不同，拿著午餐時會有籃球突然從身旁飛過，我覺得來到這裡變得疏離。」雖然兩人對校園的經歷不同，但他們都異口同聲表示：「學校如今多了泳池。」皆因無論是舊校還是兩人在新校就讀的時間，英華書院當時都未有泳池。

當日陳健朗及李駿碩完成訪問後，遇上準備離職的音樂科老師李寶龍，後者向兩人送上多份禮物。（葉志明 攝）

陳健朗李駿碩因「戲劇」而認識

之後談到二人如何認識，原來一切離不開「戲劇」。英華書院每年都會舉辦Drama Night，而當晚會有三個分別由本校生、舊生及女校製作的劇目，當時二人都曾經有份參與。隨著愈來愈多回憶湧現，原來不單有Drama Night，還有聯校戲劇比賽，大家都曾代表英華書院比賽，而陳健朗更曾獲最佳演員獎項。

《手捲煙》是陳健朗的導演處女作，未知「導演夢」是否他其中一個夢想呢？（葉志明 攝）

雖然兩位曾經代表英華書院出戰聯校戲劇比賽，但問到兩位是否校內「風頭躉」時，都異口同聲說不是，原因當時學校的體育成績更強，特別是籃球。陳健朗續表示：「『風頭躉』是你能夠入樽。」在旁的李駿碩還形容：「我們屬於好邊緣的組織，但（他）不是。」原來陳健朗在初中時期，曾是泳隊：「我初中有游水，做過3年校隊。」在旁的李駿碩即自誇：「我連你游水勁都記得。」的確當日的訪問內容，李駿碩的校園回憶就像昨天發生一樣，思路非常清晰。

《濁水漂流》及《手捲煙》來自英華書院的陳健朗與李駿碩。（葉志明 攝）

之後問到兩人是否從小就立志要從事演藝事業，沒想到陳健朗即場自爆一件慘事。他：「當初已經諗住考香港演藝學院，但當時為準備考高考溫到『瘟瘟沌沌』，只記得2月底交報名表。」然而當他交報名表時，職員竟跟他說限期已過：「不是2月31日，2月尾？之後她望一望我『2月只得28日』，所以我沒有交報名表。」最後放榜後，陳健朗就選讀了香港城市大學創意媒體學院，開始接觸電影的製作及創作。

校長鄭鈞傑與兩位傑出校友合照留念，坦言以這兩位畢業生為榮。（葉志明 攝）

「特別嘉賓」鄭鈞傑校長對兩位「學生」成就感安慰

在訪問結束時，兩人遇到如今已貴為校長的鄭鈞傑。對於兩位學生的成就，鄭校長坦言非常安慰：「好以兩位畢業生為榮。」雖然兩位導演畢業多年，但鄭校長對他們印象非常深刻：「當時我是教他（李駿碩）數學，對比當年的他，如今變得非常成熟及有成就。而且他從沒有忘記深水埗被遺棄的族群，這是最開心，因為做教育並非僅讓學生成材，對社會有一份關懷及責任都好重要。透過他的專業，在電影能夠呈現出來，從而喚起大眾的關注及關懷。」

至於陳健朗，鄭校長仍然記得他曾是戲劇學會：「好開心見到他近年的演出，而且還得到肯定。今次《手捲煙》拍出江湖味道，實屬難得，而且能夠引起觀眾深思，及帶出人性的特質。」

陳健朗及李駿碩與音樂科老師李寶龍（最左）、鄭鈞傑校長（中）及音樂科老師袁永軒（最右）在校旗上留影。（葉志明 攝）

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場地提供：英華書院