【Loki】第三集13個重要分析　3大彩蛋一連過向《雷神》系列致敬

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-24 15:15

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）及奧雲威爾遜（Owen Wilson）主演的《洛基》（Loki）昨日（6月23日）播出第三集，今集的評分對比起頭兩集稍微回落，但仍然在IMDb獲得8.2分（滿分：10分）的佳績。那麼今集有甚麼重要線索，是粉絲需要注意呢？

今集奧雲威爾遜的角色僅有一幕，還是來自上集追趕洛基一刻。（《洛基》劇照）

《洛基》第三集「拉曼提斯」（Lamentis）承接第二集將近結尾時，女洛基入侵獵人C-20的腦部，打聽時間守護者的所在位置，當時前者知道只要走進金色升降機大門就可以看到時間守護者。當女洛基攻入時間變異管理局，準備乘搭升降機時，這時洛基剛好趕到。然而兩人的理念不同而展開戰鬥，此時法官Ravonna Renslayer來到。洛基立刻啟動「時間平板」逃離現場，但他們竟然來到2077年的Lamentis一號衛星。

法官Ravonna Renslayer追捕女洛基及洛基。（《洛基》劇照）

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+ 7 + 7 + 7

由於Lamentis一號衛星即將與其他行星相碰而導致世界末日，當女洛基希望透過「時間平板」再次逃離現場時，卻發現裝置沒有電量，於是他們只好在Lamentis一號衛星尋找充電的地方。此時，女洛基首次向洛基透露其名字。

女洛基自稱「Sylvie」。（《洛基》劇照）

兩人打聽後，知道有一艘準備離開的方舟，兩人計劃盜取方舟的能量為「時間平板」充電。洛基偽裝成守衛，成功與女洛基齊齊登上前往方舟的列車。之後洛基在火車的行為引起其他乘客的注意，兩人被趕下火車，而洛基在著地時更把「時間平板」損毀。

洛基及女洛來到Lamentis一號衛星。（《洛基》劇照）

最後兩人徒步前往方舟的發射地，途中女洛基告訴洛基曾用迷心術控制獵人C-20，她透過其記憶知道她原來只是一位普通的地球人類。女洛基更告訴洛基，時間變異管理局的職員均是變異因子，即時間犯，並非梅比斯特工聲稱他們全由時間守護者創造而成，然而由於他們的記憶被刪去所以並不知情。兩人最後去到方舟，在戰鬥過後，目睹方舟遭擊毀。點擊下圖即睇其他重要分析！！！