尚氣｜全新預告梁朝偉戰衣現身　陳法拉首亮相公開角色之謎

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-25 12:36

Marvel超級英雄新作《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）打造出首位亞裔英雄，今日（25/6）官方更公開了全新預告，除了男女主角劉思慕（Simu Liu）和Awkwafina外，今次有更多梁朝偉的畫面，更終於見到楊紫瓊及陳法拉的身影！

尚氣離開十環幫後隱姓埋名生活一段時間。（影片擷圖）

在最新公開的預告中，影迷可看到文武（梁朝偉 飾）在兒子尚氣小時候加以照顧，訓練他成為「功夫大師」，而「十環」原先由梁朝偉使用及保管，他：「如果有一天你想擁有它們，必須證明你夠強。」不過尚氣在長大竟然選擇離開十環幫及隱姓埋名生活，後來文武帶領十環幫去尋找尚氣的蹤跡，兩人更發生一連串的衝突，更大打出手，梁朝偉更霸氣警告對方：「注意對我說話的態度。」

梁朝偉十環上手，打戲連場。（影片擷圖）

+ 7 + 7 + 7

另外備受關注的楊紫瓊及陳法拉都有現身，楊紫瓊曾在2017年的Marvel電影《銀河守護隊2》中客串另一不同角色Aleta Ogord。今次楊紫瓊似是尚氣的師傅，教他好好控制力量，而法拉則飾演尚氣的母親，鏡頭不多，對戲亦是跟小時候的尚氣而非劉思慕。

加上戲中加入不少中國色彩的武打戲橋段，陸地和海中都有猛獸出現；尚氣小時候身處的餐廳也十分有舊時代的味道，綠、白色地磚、神枱櫃、牆上的「通渠服務」廣告招紙更是以繁體字寫上；而長大後的尚氣更有在棚架上打鬥，用了不少香港地道風味加入戲中，相信香港影迷會睇得相當興奮。

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