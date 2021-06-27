【真心半解】Netflix首位華裔女主角L　來自上海曾經是孤兒

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-06-27 21:30

Netflix自家製電影《青春未知數》（The Half of It），首次起用華裔女主角，現年24歲的Leah Lewis戲中飾演有同性戀傾向的學霸，她本身是童星出身，16歲正式投身影圈。現實中的Leah Lewis經歷比電影更戲劇性，她本於上海出生，是一名孤兒，8個月大時獲一對美國人夫婦收養，之後在佛羅里達州長大。

Leah Lewis於《青春未知數》飾演有同性戀傾向的學霸。（電影截圖）

《真心半解》講述運動健將Paul（Daniel Diemer飾演）為了追求校花Aster（Alexxis Lemire飾），而請求被同學排擠的華籍高材生Ellie（Leah Lewis飾）幫忙代筆寫情信給女神。在整個追女仔的過程中，Ellie跟Paul成為了好友，但Ellie竟發現自己漸漸愛上了Aster，令到三人的關係變得非常複雜。

Leah Lewis身材相當健美。（IG圖片）

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除了Leah Lewis外，在《九品芝麻官》飾演「常威」的鄒兆龍亦有參演，扮演女主角的父親。《真心半解》自去年上架後獲得高度評價，在「爛番茄」（Rotten Tomatoes）的好評度高達97%。