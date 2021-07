《尚氣》Marvel總裁高度讚揚梁朝偉圓夢　「這時代最好的演員」

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-07-02 13:30

Marvel超級英雄新作《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)打造出首位亞裔英雄,戲中除了有男女主角劉思慕(Simu Liu)和Awkwafina外,更有香港人極為熟悉的影帝梁朝偉、陳法拉和楊紫瓊!

陳法拉在戲中飾演尚氣的媽媽Jiang Li。(影片擷圖)

梁朝偉在戲中飾演「尚氣」劉思慕的父親,由於涉及辱華問題,Marvel將梁朝偉原角色「滿大人」(The Mandarin)的名字改成「文武」(Wenwu)。早前預告出爐後,不少影迷都指出十分自然就會將目光放在梁朝偉身上,他的光芒比起主角更為亮眼,最近Marvel總裁Kevin Feige都對外大讚梁朝偉為「這個時代最好的演員之一」。

梁朝偉在預告已經超搶鏡。(影片擷圖)

Kevin Feige早前接受外媒訪問時提及梁朝偉,他:「由梁朝偉扮演尚氣的父親以及十環幫的首領,簡直是美夢成真,因為他是我們這個時代最好的演員之一(one of the best actors of our time)!」更極為期待將梁朝偉介紹給一些「不知道梁朝偉之前豐高偉績」的粉絲們!

最後Kevin Feige都有為梁朝偉「文武」的角色解畫,事實上2013年的《鐵甲奇俠3》都曾出現該角,當時由《甘地傳》(Gandhi)奧斯卡影帝賓京士利(Ben Kingsley)演出,而且角色形象極之負面。Kevin Feige為此而解釋:「《鐵甲奇俠3》的滿大人非真正滿大人,而是由Trevor Slattery假冒,亦非真正十環幫首領。」