攬炒成香港電影唯一出路？　該如何走出港產片數十年來最大低潮

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-07-03 23:00

攬炒有玉石俱焚之意，也有先破後立的意思，大家看到這個標題，可能覺得筆者言行偏激，或透過嘩眾取寵的標題博取讀者注意，但仔細想，香港電影業的攬炒，對香港電影未來發展利多於弊，也許是拯救香港電影的最後方法，原因如下 （點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、行內人員重新洗牌

香港電影業正處於非常低迷狀態，不少電影工作者停工，如同攬炒，甚至有人認為，現時超過九成香港電影工作者失業，不少人士被迫轉行⋯⋯

過往香港電影工作者未能為電影業帶來復興的可能，他們無力回天，現在不少行內人士轉行，雖然引致大量人才流失，但大專院校人才培訓依然進行，這些課程不會因行業市道變壞而停辦的，而且熱愛電影的青年永遠存在，當中有部份不會因為電影業前途暗淡而放棄電影夢想的，所以日後經濟環境稍為改善後，電影生產開始增加時，反而增加了新人的機會。舊人大批的離去，新血的補上，無論新血在主流工業還是獨立電影圈發展，都為日後電影業帶來新氣象，甚至增加新一股香港電影浪潮的機會，這不是一件好事嗎？

二、龍頭企業的興衰與變動

行業的攬炒，當中也包括抗爭者的因素，有人主張電影黃色經濟圈，拒絕觀看親共影人的電影，以及拒絕光顧親共的院線。雖然筆者不知成效如何，或者有關的成效不是短期內就能反映出來，但是電影黃色經濟圈真的有所成效的話，這意味著部份過往領導行業的電影公司、院線或會衰落，相反部份公司可能興起。如果大家熟悉香港電影史，都知道由上世紀五六十年代到八九十年代，領導行業的電影公司不斷出現變化，例如領導六十年代的，是邵氏的國語宮闈片、武俠片，但七十年代嘉禾帶來李小龍熱潮，到八十年代出現了新藝城喜劇。這樣的洗牌情況，有利行業發展，相反近年對香港電影帶來最大推動的，竟是博納、華誼兄弟等大陸企業，而本地電影公司在這十幾年來變化不大。香港電影業早已給人沉悶的印象，即使電影黃色經濟圈或現今行業低潮未必改變龍頭企業的江湖地位，但至少迫使它們改變以吸引觀眾，也是一件好事。

三、影業從來欠缺自省能力

香港電影其中一個問題，就是欠缺自省能力。過往香港電影業低迷，行內人士也未能對行業為何衰落作出認真思考，當出現一些新人有不俗成績、或某部港產片成績特別突出時，香港電影工作者表現得過於興奮，說到香港電影從此復興；相反，當行業出現一些問題，例如《點‧五步》剝削團隊之嫌一事，事件的原因、影響、解決方法等，都欠缺深入討論，或者網上有人提出相關問題時，立即有電影工作者為當事人護航，最後說到「大家只要齊心，香港電影會復興」等所謂香港精神，其實只是一堆廢話而然，問題最後不了了之。當問題沒有解決時，整個行業何來會進步呢？

最近多了一些行內人士如鄭保瑞對香港電影的反省，先不論對方之言是否正確，至少稍為深入討論及反省是好事。「人唔仆街都唔識好好檢討」，行業也是，而且很多電影業問題早應檢討，但行內人士沒有認真看待，現在電影業出現嚴重危機時，才出現一些反省的聲音，令人感到為時已晚，要不是電影業處於幾十年來最大的低潮，恐怕這些認真反省的說話也不會出現。

行動為關鍵一步

攬炒及自省過後，當然要以行動來回應，才有真正的出路。過往香港電影工作者缺乏行動去解決行內問題，加上他們處理問題的態度和方式，真的不能抱有太大期望。假如攬炒及反省過後是沒有行動的話，那麼香港電影業只會繼續低迷下去，即使有部份新人帶動所謂的浪潮，也會像過往「特區新浪潮」和近年的浪潮般，浪花過後仍是一灘死水。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：袁廸旗，原文：行業的攬炒，或是香港電影唯一出路】