票房綜合指數｜《手捲煙》衝破500萬　《1921》包場走勢凌厲

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-07-03 11:00

剛過去的星期，在7.1假期帶動下，整體票房都有所增長，其中由林家棟主演，陳健朗執導的《手捲煙》，上映兩周後直至昨日（7.1），累積票房終於衝破500萬，再為港產片注下強心針。而同日就有慶祝中國共產黨成立 100 周年的重磅電影《1921》，作優先上畫（正式開畫︰7月8日），結果全日62場優先場，統統爆滿一票難求。

林家棟的演出獲觀眾大讚。（《手捲煙》劇照）

今年是中國共產黨成立100周年，為向百年前建黨救國的共產黨人致敬，國家動員最強的製作班底拍攝電影《1921》，監製與導演為黃建新，聯合導演鄭大聖，演員方面有黃軒、袁文康、劉昊然、王仁君、倪妮和特別演出的李晨，電影早前更特別選擇在建黨發源地上海，於上海國際電影節作開幕影片，影片承載著時代賦予的職責，意義重大。

《1921》在內地7月1日上畫，兩日已大收近2億人民幣(截止7月2日下午6點)。至於香港就鐵定7月8日上畫，並率先於昨日開始作優先場公映，單是首日便一口氣連開62場。不過普通觀眾想先睹為快都並非易事，事關這62場都是團體包場。翻查戲院網資料，所有場次均顯示爆滿，只有間中有一兩場顯示還有極少量門票，大家還可碰碰運氣，真正做到一票難求。

據電影公司回應，優先場更會開到上畫前一日，而至今包場場次更已安排到7月14日，反應極為熾熱。而查看由今日（3/7）及明日兩天場次，都是一片紅海，似乎團體包場成為該片票房上最強後盾，連帶正式上畫時，刷亮開畫數字。