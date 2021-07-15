施嘉莉祖安遜飾演黑寡婦10年　最唔捨得呢位好拍檔：係佢搞喊我！

施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）最近帶來主演Marvel電影《黑寡婦》（Black Widow），她日前接受聯合報專訪，再度證實已與該角色告別：「我們真的要告別了，10年竟然這麼快就過去了，娜塔莎早就是我生命中重要的一部分」，哽咽提及在電影煞科當天，與自己的替身相擁爆哭。



施嘉莉祖安遜回想2010年加入Marvel電影《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2），好像還是昨天的事，怎麼一下子就要結束了：「我一開始就愛上這個角色，她很神祕，又很強大，卻也有情感脆弱的一面。」

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這回與《黑寡婦》告別，讓她十足不捨：「那天很熱，我與我的替身相處非常久，她是我最好的夥伴」，施嘉莉祖安遜表示很多演員覺得與替身之間，只是工作關係，但她從不那麼認為：「如果沒有她，我無法完成這趟10年的旅程」，最後兩人離別時抱頭痛哭：「是她先哭的，我才跟著哭，唉唷，都是她害的」。

籌備多年的《黑寡婦》受到新冠肺炎影響，等了一年多才陸續於全球上映，施嘉莉祖安遜一開始其實也很焦急，但童星出身的她，從小就一刻不得閒，這次意外獲得了一段假期，有時間能下廚、陪伴女兒玩樂：「疫情讓很多事都慢下來了，我也能與我的家人好好相處，其實從小到大，我從來沒有這麼多的時間，與家人共處一室」，而在這次休息過後，她勤為電影宣傳，也覺得自己更有動力，能迎接未來許多挑戰。

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施嘉莉祖安遜曾於七年前赴台灣拍攝電影《露西》（Lucy），對台灣印象深刻：「時間好快，不知不覺都是這麼多年前的事了，希望未來能再去台灣」，最終也不忘向全球觀眾喊話催票：「很抱歉讓你們等了這麼久，不過我們有最棒的工作團隊，希望這部電影能讓你們拋開所有不愉快，進戲院吧，好好享受」。

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