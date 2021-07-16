【殺出個黃昏】來年有望與霆鋒爭影帝　謝賢三個字霸氣回應

近日上映的港產片《殺出個黃昏》，請來「四哥」謝賢與馮寶寶出山，搭檔林雪上演一個感人又帶點黑色幽默的老人故事。久未擔正的四哥由頭帶到尾，將這個遲暮之年的殺手角色演繹得層次豐富，讓觀眾眼前為之一亮，更認為四哥有力問鼎來年香港電影金像獎影帝。



入行逾半世紀的四哥，接受《香港01》訪問時表示至今仍未想過要退休，他解釋演員事業養活了一家十幾口，表面上是搵飯食，但言談間聽得出他對演戲仍有一份熱誠，《殺出個黃昏》的出現，或可令觀眾暫時忘記他風度翩翩的固有形象，並不在意他是否謝霆鋒的父親，而是好好欣賞他的精湛演出。



攝影、攝錄：葉志明



林家棟笑言四哥遲遲沒有收人工，以為可以不用付片酬，又指四哥經常在片場「萬歲」，分分鐘會倒蝕。

一個靚女都冇嘅！ 四哥

作為監製的林家棟透露，其實四哥跟他說過曾有退休的念頭，剛巧籌備開拍《殺出個黃昏》，他落足嘴頭力邀四哥演出：「未試過跟如此資深、重磅的演員合作，一開始我跟導演都戰戰兢兢，但合作完就覺得是一個收穫。」不止大銀幕上的四哥予人驚喜，在片場亦跟劇組人員打成一片：「我覺得四哥今次真的超乎大家想像，因為大家印象停留在很有距離感四哥及其身邊人會否很兇的印象，其實沒有，唯一要求只是甜品，蛋撻、汽水、牛腩麵之類。」

四哥願意除眼鏡演出，而足夠令觀眾對他另眼相看。（劇照）

林家棟以「螞蟻嬲蜜糖」來形容四哥如何跟年輕劇組人員打成一片，現場氣氛相當融洽，四哥亦會多多鼓勵飾演其假孫女的鍾雪瑩：「我叫她不要害怕，當我是爸爸」，林家棟笑指：「當然他對男士沒那麼好，對女士會多兩分笑容」，四哥立馬反擊：「一個靚女都冇嘅！」

林家棟指盡量不過問四哥的家事，因為四哥一提起霆鋒就會話：「「我個仔好巴閉」，一講就「滴汗」。

拍來拍去都拍一樣的，搵鬼睇咩？ 四哥

拍攝時四哥已過八十歲，雖說劇組會顧慮到他的身體狀況，不會將拍攝日程安排得太辛苦，但都避免不了要連續開工18、19個小時的日子，林家棟笑言有時拍到一半四哥會問：「走得未呀？」，但當真要趕戲時，從頭到尾都沒半句怨言。

而四哥的說法是，當演員讓他可以養起成頭家，所以他對這份事業有一份尊重，開工十幾小時都不覺辛苦。四哥又謂以前什麼角色都會演，現在不想再接同類型作品：「我會再創作新的東西，才會有新鮮感，我都有用很多腦筋，拍來拍去都拍一樣的，搵鬼睇咩？」

家棟看好四哥憑《殺出個黃昏》拿下首個金像獎影帝。

《殺出個黃昏》剛巧謝霆鋒主演新片打對台，除了鬥票房，亦有可能一同角逐最佳男主角，問四哥想自己還是霆鋒得獎，他幽默地以三個字霸氣回應，想知四哥如何妙語如珠，立即點擊睇片！

場地提供：Palco Ristorante（海港城）

