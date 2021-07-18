黑寡婦｜Florence Pugh自小視施嘉莉祖安遜做女神：8歲就係佢粉絲

《黑寡婦》（Black Widow）受疫情影響延期一年上映，主演該片的佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）、David Harbour日前透過視訊，接受聯合報專訪，25歲的佛羅倫斯佩芝與《黑寡婦》施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演一對姊妹：「她聽到我講這些應該會窒我，但我真的從8歲開始，就很崇拜她，能與從小到大的偶像合作，很幸福」。



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佛羅倫斯佩芝笑說施嘉莉雖是大明星，但私底下愛開玩笑，容易與其他人打成一片：「每當拍戲有空檔，我們都會膩在一起聊天，聊工作，也聊日常生活」，由於拍攝期間是在夏天，她更開玩笑舉例，有部經典電影名為《My Week With Marilyn》，她那時的生活，就是《My Summer With Scarlett》，顯見於兩人的好交情。佛羅倫斯佩芝未來已確定會繼續演出更多Marvel電影，她原本就是個Marvel迷，但目前僅與《黑寡婦》合作，她接下來特別點名紅女巫、洛基以及幻視，希望未來能有機會並肩作戰：「他們都有很厲害的超能力耶」。

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David Harbour在片中飾演主角姊妹的爸爸「Red Guardian」，同時也是一名俄國超級戰士，鎮日只想與宿敵「美國隊長」死鬥，被問如果未來繼續演Marvel電影，會想怎麼跟「美國隊長」對打？David Harbour聽完問題後，立刻爆笑出來：「我要用我最擅長的俄式摔角，先抓住他的手，把他摔在地上，讓他動彈不得」，他突然想到現任「美國隊長」已由「飛隼」（Falcon）接班：「現在要改跟安東尼麥奇（Anthony Mackie）對打了吧，那傢伙超猛的」。David Harbour首次加入Marvel電影，拍片時無比讚嘆諸多精心打造的特效動作場面：「一定要去戲院體驗這部電影，這真的是頂級的娛樂」。

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