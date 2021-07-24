【黑寡婦影評】全方位剖析你不知道的黑寡婦　134分鐘笑中有淚

看完電影後浮現了一個有趣的形容：「《黑寡婦》就像是你在美式餐廳點了一份芝士火腿牛肉漢堡，餐廳在上菜時忘了加火腿，你跟侍應反應後，他另外再端出一盤煎火腿給你吃，但那時候你的漢堡，早就已經吃完了。」



故事設定在《美國隊長3：英雄內戰》之後，娜塔莎因為幫助了美國隊長而踏上流亡之路，當她發現一個與過去有關的陰謀時，她必須全球追蹤，回頭面對她神祕的間諜生涯，試著重組他的「家庭」……

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回到開頭的「漢堡理論（自稱）」，就像火腿單吃依然很好吃一樣，我可以保證《黑寡婦》在廣義上是一部非常精彩的作品，但她必須搭配Marvel打造13年來的世界觀，以及黑寡婦10年累積起來的角色能量，才能完全展現出她的好。

所以究Marvel粉絲看來，《黑寡婦》的表現如預期的非常優異，解釋了布達佩斯、解釋了紅房、完成了承先啟後，該做的清單一一勾起來，甚至背負著帶領觀眾回到戲院觀影的使命，實在是帥斃了。

而到了影評人的眼中，《黑寡婦》會是一部很稱職的娛樂電影，她具備所有該有的東西：具有價值衝突的角色、核心意義、精彩的動作場面、打嘴砲的幽默笑話、劇情的轉折，她能夠滿足所有妳期待一部Marvel電影的樣子，在戲院度過開心的兩個小時。

但看到了後面，把沉溺在Marvel華麗煙火與角色美貌費洛蒙中的我擺脫出來，電影的一切不免讓人覺得太工整，並非不精彩也絕非不刺激，而是浮現一種「嗯，確實應該這麼發展」的感覺，缺乏了點新意。

個人很喜歡「過去的傷痕讓你更強大」的核心主題，Marvel終於認真切開了黑寡婦的神秘過往，童年的印記與傷痛、對家庭的嚮往、成為復仇者後的內心情緒，逐一攤開來，這才發現我們看的人不再是「黑寡婦」，而是「娜塔莎」。

後來發現《黑寡婦》與《黑豹》的議題有些微的相似，同樣透過過去一場悲劇作為引導，開啟角色的成長旅程，只不過《黑豹》融入的是「種族」與「殖民」議題，《黑寡婦》則是不免俗放入這幾年正紅的「女權意識」罷了。

藉由劇情與設定，去影射女性自古以來，活在父權體制下的牢籠、喪失自我意識的困難，整體並不會讓人覺得硬塞與唐突，可能，在結尾有點灑太多了，但這也不是Marvel第一次這樣操作了。

談談施嘉莉祖安遜的演出，想到這是最後一次在大螢幕看到黑寡婦這個角色，不免讓人有些難過，但也很開心，她能夠以娜塔莎羅曼諾夫的身分，光彩的離開Marvel宇宙。在欣賞施嘉莉在片中的演出時，不停讓我回想到她在《終局之戰》、《英雄內戰》的畫面，你會打從心底的為她這個角色感到心疼，而且理解她所做的種種決定與犧牲。

在動作場面上，《黑寡婦》做出了令人驚奇的編排，從近身搏鬥到城市飛車追逐，甚至飛簷走壁到大場面的高空動作戲，場面之浩大到是之前角色個人電影很少看到的（還是是我太久沒看Marvel電影的錯覺），絕對可以滿足觀眾兩年沒看Marvel電影的口腹之慾。

說到了最後，Marvel一如既往的展現他們在設計大場面娛樂電影的魅力，先前作品打好的基底，更讓《黑寡婦》這一部作品意義非凡。不僅施嘉莉祖安遜美到令人震懾之外，其他綠葉搭檔科倫絲佩芝、麗素慧絲，也是亮麗無比，再加上大衛哈柏當丑角偶爾說說笑話，整部片歡樂刺激之餘，也讓我們更加認識了黑寡婦，娜塔莎羅曼諾夫。

【總分 8.4 / 10】

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：咖哩聊電影Curry Talks Movies，原文：《黑寡婦》觀後感 / 「黑寡婦背後的娜塔莎羅曼諾夫。」】