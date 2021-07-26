銀都機構辦短片比賽吸年輕人　總裁陳一奇︰助與首部劇情計劃接軌

由銀都機構主辦的《美麗香港 人‧情‧事》短片拍攝計劃2021，已經接受報名，上屆冠軍陳健朗便成功獲電影公司垂青，拍下話題作《手捲煙》，可見該活動絕對是年輕人晉身電影行業的大好機會。銀都機構總裁陳一奇先生接受《香港01》訪問時，亦表明希望該活動，可以持續舉辦，吸納不同新血。

陳一奇總裁主辦短片比賽，就是要建構一個台階讓年輕人入行。（葉兆康 攝）

陳一奇先生提到，很清楚香港年輕人缺乏機會，要怎樣製造條件讓年輕人突圍而出呢？是他著力舉辦該活動的原因。「主辦這個活動，是讓他們有更大的平台展現自己的才華，所以不是舉辦一年，希望每年都有，活動背後有不少電影公司支持，對年輕人大有幫助，若拿到名次、獎金、獎座，都會有助往後發展。」

短片活動於星期日舉行開幕儀式，找來電影界具份量的人物如︰莊澄、黃柏高、田啟文等到場支持。（劉智源攝）

今次短片的題材是「美麗香港 人‧情‧事」，大家會覺得要爭勝，定必要拍攝讚美叫好的主題，這方面陳總有另一見解。「見到好的地方，當然可以發揚光大，但見到不滿意，感受最深的，也可以拍出來，只要不是只有不滿意、抱怨、指責、批判，要想辦法去解決，改善便沒問題。明白到年輕人的確是會有批判思考，會發問問題，但這只是第一步，解決問題、改善問題，能緊扣主題，才是影片令人欣賞之處。」

陳一奇關心有潛質的年輕人，有何渠道投身電影界。（葉兆康 攝）

陳一奇又表示，今次的短片活動，正好跟香港政府的首部劇情片計劃銜接，締造更多機會。陳一奇︰「短片只是第一步，希望從中發掘有潛質的電影人。時下香港政府的首部劇情計劃力度都很大，投資者很難第一部戲就給你拍長片，政府的角色正好減輕資金的壓力，我們正好用短片，介紹有潛質的年輕人讓電影公司認識，培養他們去參與首部劇情片計劃，這是很好進入舞台的渠道。」

《美麗香港 人‧情‧事》短片拍攝計劃2021。（大會海報）

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