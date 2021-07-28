點五步．五周年︱專訪導演陳志發　「邊有創作人想被閹割」

陳志發，2016年執導《點五步》榮獲第36屆香港電影金像獎「新晉導演」提名，成功在電影圈闖出名堂，轉眼電影已上映五年，高先電影院周一（26日）宣布將於下月舉行四場特別放映，反應熱烈轉眼經已全部售罄！陳志發直言從來沒想過這部電影會為自己帶來這麼多，讓他從電視台一個寂寂無名的齒輪，搖身一變成為影視圈中的搶手貨：「沒有想過這部電影對我的影響那麼大，電影未上映之前其實已經聽到很多閒言閒語，連自己都覺得『上幾場就玩完』！」誰知《點五步》上映後口碑不俗，勁收逾四百萬票房，及後陳志發受ViuTV邀請接連拍了電視劇《三一如三》、《短暫的婚姻》、又為預言書劇集《教束》擔任監製，同時更持續拍廣告，商業邀約不斷：「有人以為我不再拍電影了！」

撰文：葉詩

攝影：梁碧玲



轉眼《點五步》已經上映五年，高先電影院周一（26日）宣布將於下月舉行四場特別放映，反應熱烈轉眼經已全部售罄！（網頁截圖）

其實陳志發一直視電影為本業，更坦承「始終還是最喜歡電影」：「我承認自己絕對是幸運的，有那麼多機會去磨刀；我們這一代創作人、電影人磨練的機會太少了，我們與80年代不同，一年有2、3百部港產片，現在製作那麼少、我們又缺乏練習機會，所以基本上值得挑戰的我盡量都不會推，自己不是天才就需要機會去磨練，每一次磨練都在痛苦之中進化。」他坦言拍《點五步》時自己缺乏實戰經驗：「如果沒有了監製，我會舐嘢！」

所以有一段時間就一邊拍廣告、一邊拍電視劇，一邊為第二部電影作品寫劇本，2018年寫了一個關於醫療題材的劇本，一度寫至分場階段，最後卻因為種種原因就此作罷：「老實說那時開不到這部戲也沉一沉，好像失戀那樣也花了一段時間去放下。」他形容那段時間為低潮期，也花了一段時間去沉澱和整理，同時持續拍廣告維生：「有段時間我發現怎麼也想不到可以令自己興奮的故事、覺得自己對故事的掌握弱了很多，好像怎麼樣也寫不出能見人的故事！中間寫過一些大綱給過一些人看，但那些故事我自問都不是很喜歡，只是別人問我是否有大綱就給了，但自己都不喜歡別人又怎會喜歡？」

《點五步》走紅後陳志發得到不少邀約：「其實收過不同劇本，說不感興趣好像很囂張，只不過覺得不適合自己，拍完《點五步》有不同類型的運動片找我，基本上我都推了，我很強調這不是一部為運動而拍的電影，承載的也不是運動精神；我更不喜歡重複，再拍我一定會重用那一個套路、電影語言及思考方法，我自己都覺得悶。」

與電影的姻緣是命中注定

無人能忽視電影作品在潛移默化間帶來的力量，就如香港這陣子迎來新一波移民潮，周慕雲（梁朝偉飾）在《花樣年華》中對蘇麗珍（張曼玉飾）說「如果有多一張船飛，你會唔會同我一齊走？」時光飛逝20年，這句對白仍不過時，深深地刻在觀眾的腦海中。廖啟智也在《點五步》中說過：「如果連自己都睇唔起自己，你人生就只有一個字，就係輸！」在這個時代聽來更是擲地有聲！陳志發肯定電影對他的意義：「電影是很神聖的，你人生經歷一些事就會立刻聯想到一部戲、一句對白、一個情節，電影對每個人的影響都很大，特別在《點五步》後我更能感受那種震撼。」

對陳志發而言，從小就受港產片薰陶，而他亦堅信就在那時與電影結緣、也奠定了日後的導演命運：「那時候開始喜歡買老翻VCD看港產片，什麼都看：《陰陽路》（1997）、《A計劃》（1983）、《賭神》（1989）。」而影響他至深的就不得不提港產片中的經典作——《無間道》，他19年前第一次看這部電影的細節仍記憶猶新：「小六那年的平安夜，一班男同學坐在第一行抬頭看！原來港產片有部那麼Serious的戲，對小六學生而言未試看一部戲是這種類型、這樣的質素，那年代沒什麼對比，很是震撼、受到很大衝擊。」他愈講愈興奮：「我回到學校還在扮陳永仁（梁朝偉飾）的石膏手，上了腦似的！」大概是對一件喜愛到一個程度，他在說起的時候眼中閃着光芒。

陳志發從小就受港產片薰陶，《無間道》可謂育成了他的電影夢。

曾在TVB工作 「這件事對我而言很恐怖」

陳志發可說是很順理成章地朝着自己夢想的電影路邁進，2012年畢業於香港浸會大學傳理學院電影學院，主修電影，畢業後一年從MV公司轉職到無綫（TVB）做宣傳（Promotional Team），他解釋：「即是節目以外的宣傳片，有點接近廣告；基本上剛進去不久就想離開了。」陳志發坦言重複的流水式系統作業令人心生厭倦：「找一件道具要寫紙入表，收到的卻是截然不同的東西、要這件衫又變了另一件衫，經常都會發生！也會看製作的重要性，原來是《香港小姐》用的就不能甩，普通節目不太重要就以Hea的態度去應對。」陳志發在TVB做了差不多一年，剛好遇上首屆首部劇情計劃。

而前輩的一本相簿亦促使他決心逃離這個「創意工廠」：「有個BU（浸大）師姐在TVB做到頗高級，之前是高級導演現在是監製，她的Facebook相簿每年都很重複，每一年都負責拍節目巡禮的一個Promo，我仿彿看到人生的規律，這件事對我而言很恐怖，彷彿那個相簿裡的人變成自己的樣子，幾年都是同一樣子實在很恐怖！」而首部劇情計劃就正好成為了他的「逃生出口」：「那時我知道救星出現了，如果錯過這機會不中就仆X了，我就不知道什麼時候才能離開，有種孤注一擲的心態：『點都要贏！』」

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為夢想不惜傾家盪產

不知道為什麼，說起自己做創意工業，總是予人一種難以賴以為生的既定觀念，談起這些年間經濟最為拮据的時刻，陳志發不假思索表示：「我想經濟最困難是拍《點五步》的時候，託賴之後不需掩飾的是雖然買不到樓，但能在行業中生存。」拍攝期間有一段回憶他仍然深刻：「那時出門爸爸會放下一張＄500，或者衫袋突然多了＄500，其實我不肯要他的錢；但有時候自己都知道是真的需要這＄500，你冇得唔要，其實好慚愧。（家用畀多啲？）爸爸現在進了老人院，他已經不太記得我了。」

《點五步》當年獲電影發展基金贊助二百萬製作費，酬金風波亦掀起過討論，後來基於收支的衡量，最後還是得屈服於殘酷的現實。（電影海報）

電影有紀錄時代的責任

說起《點五步》，除了棒球、青春、熱血，最為觀眾所記憶深刻的大概就是片頭、片尾出現2014年「雨傘運動」的片段，現時涉及政治的議題尤為敏感，那麼當時選擇將這個片段放進正片有否受到阻滯？陳志發坦言：「我諗住套戲上幾場就玩完，所以冇理人哋嘅感受咁多；但都有人直接同我講希望唔好出，驚會影響到入面嘅演員，但最後對方都覺得件事好Nature，喺嗰個年代而言大家都覺得冇乜嘢，有個前輩話又唔係拎個波擲警察，主角喺現場好和平、一嚟佢哋冇上鏡去雨傘運動、金鐘大叫，個波跌下跌下其實件事好Nature，冇任何過激行為，所以我都覺得冇乜問題。」

陳志發認為電影有紀錄時代的責任：「拍《點五步》的時候正正在經歷『雨傘運動』，這個那麼難得的時期，電影是否也需要紀錄？既然《點五步》紀錄了80年代的香港，不就正好將個球拋予觀眾，到底香港從80年代到2014年變成了什麼模樣？」

點擊圖輯睇《點五步》紀錄時代片段：

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「邊有創作人想被閹割？」

陳志發提到《點五步》有在內地上映：「當然是閹割版，那時候其實我不想在內地上映，邊有創作人想被閹割？」《點五步》當年獲電影發展基金贊助二百萬製作費，酬金風波亦掀起過討論，後來基於收支的衡量，最後還是得屈服於殘酷的現實，陳志發語帶無奈地說：「大家當時捱得咁辛苦，有Commission報答返演員、幕後主創團隊，而大家衡量過舊錢係可以令大家袋多咗、得到更多回報，嗰個決定都有種現實……甚至有演員同我講《點五步》出咗Commission之後，成為佢直到而家片酬最高嘅電影；衡量過閹割版令大家開心，我就揀咗班Crew。」

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擔心誤觸紅線 「警匪片究竟會變成點其實冇人知」

時代變幻速度之快令人措手不及，誰又能想到政府在2019年社會運動後訂立的國安法，會令創作人或多或少自我審查，恐怕在不知不覺間誤觸紅線，陳志發坦承：「會諗咁樣寫得唔得，其實以前唔會有呢個思維，點解而家會有呢樣嘢？你諗下一條法例幾犀利？」早前香港電影工作者總會會長田啟文曾發言：「我相信今日再拎《無間道》去拍合拍片係唔拍得，『點可能警隊裏面會有臥底呀？你咁樣係中傷！』但係電影係需要有矛盾㗎嘛！」

偏好自編自導的陳志發亦認同這對編劇而言是個頗大的難題：「警察這個元素在全世界的電影語言上都是很好用的工具，邊有可能電影唔使警察？呢樣好高難度，都唔知點避，戲劇上嘅陰暗面、反諷就係打破角色嘅既定形象，警察最易講係因為有規例，戲劇講佢哋唔守規例就最好睇。後國安法時代、香港引以為傲嘅警匪片究竟會變成點其實冇人知，係一個好大嘅Unknown。」但作為創作人，陳志發就選擇去到盡：「文字上唔應該綁住自己，所以試咗先，唔得咪再改；起碼確實話畀你知唔得咪死心，唔試咗先又點知？」

陳志發坦言：「當時柯星沛監製喺現場叫我記住《點五步》一定係最自由，冇可能再經歷一套咁自由、咁任性嘅戲，嗰時唔明但而家好認同。《點五步》係好純粹嘅創作、好難能可貴，而家睇嘢多咗、拍嘢多咗、經驗多咗，思考已經唔會好似當初《點五步》咁單純，多咗計算係必然。」

港產片製作數目連年大減，「香港電影已死」這個議題早前被討論得如火如荼，作為行業新鮮人的陳志發認同新一輩上位空間大減是無可厚非：「其實生死是世界規律，會不斷循環經歷生死，香港電影亦都喺呢個進化之中，從高峰跌落一個位；下一個高峰係幾時或者以咩方法呈現，冇人知，但對我而言，唔存在香港電影已死一說，環境變咗係必然，但如果拎黃金時代嚟比梗係死啦，冇得比㖭啦！」而在這個世代而言應以創意為先才能衝出國際：「本土緊要但創新更加緊要，創意先可以走出國際令外國人認識香港電影；如果一個地方嘅電影只有自己地方嘅人拍手梗係唔夠，要全世界都認識香港電影，好似《無間道》令馬田史高西斯呢個電影人嘅偶像拎最佳電影：李小龍、成龍嘅動作片、吳宇森嘅鎗戰、再到《無間道》，香港電影應該畀全世界睇到，要話畀人知Made in Hong Kong！」