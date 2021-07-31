幻險森林奇航｜狄維莊遜愛鬥嘴冇時停　Emily︰佢收聲唔講嘢最好

撰文：沈洛嘉
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由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、艾美莉賓特（Emily Blunt）主演的《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）現正上映中，事實上電影早於2018年已完成拍攝，現時終於面世，較早前The Rock跟艾美莉賓特接受《香港01》訪問，分享拍攝過程趣事，兩人甚有火花。

The Rock和艾美莉賓特日前接受《香港01》訪問。（官方提供）

拍攝亞馬遜急流畫面最刺激

The Rock跟艾美莉賓特先講到知道香港的影迷都很喜歡冒險、動作戲，講到戲中幕最驚險刺激的場面時，的確不得不提急流部分，艾美莉賓特先講到：「我覺得是開場時，當我們初到亞馬遜時最驚險，不過急流的確很好玩。」The Rock補充：「當我們去到亞馬遜中間時，也覺得急流好正。很驚喜有很多人看《幻險森林奇航》，它的規模比起想像中是大很多，是套大製作。」

《幻險森林奇航》都有不少精彩動作場面。（電影劇照）

艾美莉賓特最欣賞靜音The Rock

事實上The Rock跟艾美莉賓特在訪問期間都很有火花，不難猜到兩人在片場都會經常「鬥嘴」，炒熱現場氣氛，當問到兩人最欣賞對方甚麼時候時，艾美莉賓特零秒回應：「當他收聲不說話，我最愛他不說話。」反應快到連The Rock都讚嘆：「你真的（答得）很快！」及後艾美莉賓特正經補充：「我很欣賞他，他有一夥和藹可親、甜蜜、友善且慷慨的靈魂。」The Rock則大讚艾美莉賓特是他遇見過最感性的人。

戲內戲外都成日鬥嘴。（電影劇照）

艾美莉賓特食過食人魚

反而講到拍攝期間發生的趣事就輪到The Rock大爆料，原本他只講到艾美莉賓特幾乎吃光所有魚，但艾美莉賓特則表示自己唔介意，因為她真的很喜歡食魚，不過The Rock大爆料：「食人魚，她吃了食人魚！」艾美莉賓特回應：「我是差點吃了食人魚，但應該是另一種魚來的，食人魚有毒的，他們不會這樣對我。」不過The Rock則堅持：「天啊！你不知道哪是甚麼嗎？那是食人魚，真的是食人魚！」

原定會來香港宣傳

《幻險森林奇航》早於2018年完成拍攝，The Rock跟艾美莉賓特透露原先來香港跟影迷見面在宣傳計劃之內，都曾講過要如何宣傳，可惜受新冠肺炎疫情影響未能如願，兩人均表示非常希望可以跟香港影迷見面，The Rock憶述數年前來港宣傳《狂野時速：雙雄聯盟》的經歷極好，希望未來有機會再來跟大家見面。

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周家怡
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