古天樂發文恭賀「香港飛魚」何詩蓓：奬牌亮麗程度不止銀牌級數

近日全城關注的奧運多個項目仍在競技當中，在新冠肺炎疫情影響之下，各國運動員時隔5年再次現身在國際舞台之上。今屆奧運，香港派出多達46名運動員應戰，當中張家朗在劍撃奪金、何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）更為香港添加兩塊銀牌，是經來香港隊最好的成績。



日前古天樂再講到對張家朗奪金的喜悅。（葉志明 攝）

「劍神」張家朗在劍撃項目中奪金，古天樂除了在Facebook傳達祝福寫下「Proud of you」及「thank you」外，日前面見傳媒時都有再次分享喜悅，他：「嗰陣真係好緊張，睇住比賽個心真係跳緊出嚟，所以心情係難以言喻。」有網民留言「開套戲講吓（下）香港運動員嘅奮鬥史吖。」唔知日後又有冇機會睇到呢？

古天樂出post恭喜張家朗。（網上擷圖）

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另一名「香港女飛魚」何詩蓓同樣在奧運取得好成績，創下100米以及200米自由泳亞洲紀錄，亦打破個人最佳紀錄，在以上項目取得奧運銀牌。古天樂昨日（30/7）在微博以「亮麗」為題，發文恭賀何詩蓓，他講到：

「恭喜何詩蓓在奧運200米女子自由式比賽中得到銀牌，

而且更是破了亞洲紀錄，

她面對來自不同地方的對手，

這面奬牌的亮麗程度，

是不單止銀牌的級數，

同樣地，我相信香港運動員會繼續交出好成績。」

古天樂恭喜何詩蓓在奧運擇銀！（網上擷圖）