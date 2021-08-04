羽毛球謝影雪回應粉絲挑戰MIRROR　柳應廷接受︰佢哋讓右手都贏

由吳君如、梁仲恆（阿炳）、張繼聰、胡子彤、鍾雪瑩等人主演的熱血電影《媽媽的神奇小子》，改編自真人真事，MIRROR成員Jer（柳應廷）更為電影獻唱主題曲《神奇之路》，今日（4/8）舉行慈善CD single簽名會，現場有過百柳柳粉到場。

Jer自言自己都鍾意演戲，可以演的角色都有放入mv中。（梁碧玲 攝）

簽名會舉行前，Jer接受傳媒訪問，他表示：「今次出咗200隻碟，好多粉絲買唔到好失望，我都希望出多啲，記錄低呢套電影故事。知道粉絲有向主辦方申請想要多啲，加上今次是做慈善好想出一分力，目前知道安排中。」由於今次是推出實物，不少人都當作Jer人生第一隻個人唱片。「自己拎住隻碟都覺得好神奇，代入返自己《造星》條路覺得好有共鳴。（自己有冇碟？）自己都冇啊，希望今日簽完佢哋會畀一隻我。」

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提及新歌《砂之器》同樣有提及家人，Jer講到有時間當然想同屋企人去旅行。「疫情前每年都會抽時間去旅行，關係係需要時間維擊，而家緊係覺得去長洲都開心，最近工作太忙見唔到屋企人同佢哋傾偈。」

提起近日全城熱話東京奧運2020，Jer顯得興奮︰「自己有睇游水何詩蓓、劍擊張家朗，睇到佢哋其實你唔會知背後運動員付出幾多，就正如蘇樺偉先生一樣，佢付出咗好多汗水、淚水，值得大家支持。」

Jer講到自己有去試鏡彭秀慧新戲，不過最終都要等公司安排。（梁碧玲 攝）

另外，今早有粉絲在香港女子羽毛球運動員謝影雪IG中提問︰「如果Viu邀請港隊同MIRROR打羽毛球友誼賽，你哋會唔會應承？會放水嗎？」謝影雪即回應︰「我同俊文用右手又點話（二人擅長用左手）」Jer聽畢話笑住回應：「咦！好喎！我諗佢哋讓我哋右手都未必贏到，玩吓囉，運動我覺得係一個好嘅挑戰嚟嘅，個年輕人，希望接下來大家可以放多啲focus（焦點）喺香港運動身上，將來有節目可以玩嘅話，如果MIRROR可以令到大家聚焦在運動上都好得意，因為MIRROR加運動係一個幾新嘅故仔。」