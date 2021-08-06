《愛‧還記得》37歲黃花閨女薛影儀登大銀幕　陳國峰首次當男主角

港產片《愛‧還記得》今日（8月6日）在亞洲電視舉行開鏡拜神儀式，一眾台前幕後，如監製陳小龍、導演賀峰、陳國峰、孫慧雪、黃文標、白雲及王瑋彤都有出席，祈求拍攝順利，並祝願電影廣受歡迎及票房大賣。



攝影：葉志明

《愛‧還記得》由陳國峰及孫慧雪主演。（葉志明 攝）

電影《愛‧還記得》改編自真人真事，由陳國峰及孫慧雪主演，劇組還找來近日廣受網民歡迎的薜影儀參演，其他演員則包括黃文標、白雲、王瑋彤及陳穎嵐等。電影講述男主角阿文（陳國峰 飾）與阿儀（孫慧雪 飾）十多年前相識相愛，卻因年少氣盛而分手。兩人在多年後再度相遇，原來阿文對阿儀仍然念悠不忘，他願意為阿儀腳踏實地生活。

《愛‧還記得》改編自真人真事。（葉志明 攝）

然而阿儀的父親（黃文標 飾）患上腦退化症，阿儀除了要照顧父親外，還要工作。可是由於工作不如意，沉重的壓力導致他出現腦退化的病徵。另一方面，由於阿文的學歷不高，故一直未能找到工作，兩人究竟能否在患難中仍然不離不棄呢？答案留待電影上映才知道。

黃文標在戲中飾演孫慧雪的爸爸。（葉志明 攝）

至於獲邀出席開鏡拜神儀式的薜影儀，她還獲得首次拍攝電影的機會。問到薜影儀有幸參與電影拍攝的心情時，她表示：「不緊張」。之後她更透露：「好多網民找我，Facebook好多人加我。」在旁的經理人林寶玉補充指，有好多慈善機構、廣告、直播、各類型都查詢合作，更稱：「對於阿儀的收入，想在這行工作，找很多錢，現在的工作量應該可以滿足她。」