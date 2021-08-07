倍速睇戲│《惡果之家》老婆出軌 老公想借三屍命案凶宅修補關係

《惡果之家》驚嚇位就一般、主要靠一啲Jump Scare

電影無限，但時間有限，每次開Netflix仲會面對究竟睇唔睇好?究竟值唔值得睇，用唔用倍速睇，尤其Netflix出名多爛戲，真係要珍惜時間先攪得掂，今個星期就有《惡果之家》(Aftersmith)新上架，睇預告就似可以一試，實則又點呢.......

老婆曾經背著老公出軌，老公想借新屋修補夫妻關係....不過就揾間凶宅。

故事講乜......

首先《惡果之家》(Aftermath)，一睇就知低成本製作，做凶宅清潔師嘅老公(Shawn Ashmore飾)以前因為工作太忙，好悶嘅老婆(Ashley Greene飾)就喺屋企勾佬，之後大家就想和好如初，老公話唔想每次返屋企都諗起唔好嘅回憶，提意搬屋，就同老婆講不如搬去一間三屍命案嘅新屋居住，咁當然就發生怪事啦，典型套路，屋企好似有人又好似有鬼，咁最後發生咩事呢…..

住喺一間咁有「過去」嘅屋，嗰啲唔見咗鎖匙呀，經典橋段一定有啦。

雖然電影係一個虛疑世界，但都要觀眾相信先得架，就算老公做凶宅清潔師，點都會揀間發生過三屍命案，仲要係兩個槍殺一個殺，成個廳血淋淋嗰隻，就算話俾你聽冇鬼都嚇死啦?呢個設定令觀眾好難投入套戲，之後發生嘅驚嚇場面，都真係熟口熟面，老土到而家TVB都唔會用嘅橋，所以套戲用倍速睇係啱嘅；呢類戲最重要就係個尾，咁…..就只能講句話不過不失啦，做到嘅，但表達手法都唔錯，用倍速睇就30分鐘左右就睇完，不過有樣嘢係保持到嘅，就係Netflix電影多數都係…………爛!

倍速指數 4/5

爛片指數 3/5