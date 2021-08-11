《梅艷芳》網傳完整演員名單　曾志偉演羅文吳若希演何韻詩惹爭議

由《寒戰》導演梁樂民執導的傳記電影《梅艷芳》，早前在5月底公布了首條電影預告，重現梅艷芳最後一次踏上紅館舞台演出的一刻。除此之外，官方的電影宣傳海報隨處可見，但電影演出陣容仍然相當保密，目前僅公布了三位演員名單，分別是飾演梅艷芳的王丹妮、飾演劉培基的古天樂，以及飾演張國榮的劉俊謙。然而近日網上流出一張電影《梅艷芳》完整的演員名單，從網上名單可以見到其他演員還包括曾志偉、岑珈其、吳若希、廖子妤及林家棟等。《香港01》就此事向電影公司查詢。



梅姐曾經在舞台上說過這番話話，讓人非常感動。（網上截圖）

其實這名單在網上流出時，不少網民對此演出陣容頗有微言，甚至有怒火，皆因選角上非常尷尬，傳聞指，曾志偉會飾演一代歌聖羅文，而梅姐徒弟何韻詩就由吳若希擔任，另一惹起網民鬧爆的是陳百強一角，由岑珈其飾演。至於其他演員，就有林家棟及廖子妤，前者飾演梅艷芳的唱片公司總經理兼其好友蘇孝良，而後者則飾演梅艷芳的家姐梅愛芳。

如今《梅艷芳》的演員表僅有官方公布的這三位。（網上擷圖）

對於這個「演出名單」，當時許多網民反應很大。不過流出來的維基版面已經找不到，《梅艷芳》的演出名單已經獲修改，減至僅有官方公布的三位演員，他們分別是王丹妮、古天樂及劉俊謙，而傳記電影《梅艷芳》講述香港電影天后以及樂壇歌后梅艷芳一生的傳奇經歷。據電影公司回覆《香港01》表示：「有關網上流傳的演員陣容，並非官方的正式陣容，稍後會作正式公告。」

傳記電影《梅艷芳》由《寒戰》導演梁樂民執導。(《梅艷芳》影片截圖)

傳記電影《梅艷芳》講述香港電影天后以及樂壇歌后梅艷芳一生的傳奇經歷。（視覺中國）

點擊下圖即睇預告造型跟梅姐對照！！！